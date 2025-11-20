قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غزة بين النار والجوع .. مشهد إنساني يقترب من الانهيار

غزة
غزة
محمد البدوي

تعيش غزة اليوم واحدة من أكثر المراحل قسوة في تاريخها الحديث، حيث تتداخل المآسي الإنسانية مع التعقيدات السياسية والعسكرية في مشهد شديد الاضطراب؛ فالقطاع المحاصر منذ سنوات يواجه موجات متلاحقة من التصعيد، خلّفت دمارًا واسعًا ونزوحًا جماعيًا ومعاناة متفاقمة للسكان المدنيين. 

 انقطاع الإمدادات الحيوية

ومع استمرار انقطاع الإمدادات الحيوية من غذاء ودواء ووقود، باتت الحياة اليومية تحديًا وجوديًا لأكثر من مليوني فلسطيني، بينما تعمل المستشفيات والإغاثة الإنسانية بأدنى طاقاتها، في ظل بيئة أمنية غير مستقرة وقيود مشددة على دخول المساعدات.

التحذيرات من منظمات أممية

وفي الوقت الذي يشهد فيه المشهد الدولي تباينًا في المواقف بشأن آليات التهدئة، تتصاعد التحذيرات من منظمات أممية وإغاثية بشأن الانهيار الكامل للبنية الإنسانية في القطاع إذا استمر الوضع على حاله.

تزايد الضغوط على الأطراف

 كما تتزايد الضغوط على الأطراف كافة لتوفير ضمانات تسمح بمرور المساعدات ووقف العمليات العسكرية التي تدفع بالمدنيين إلى دائرة الخطر يومًا بعد يوم.

من جانبه؛ قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من أمام معبر رفح، إن مصر تواصل تنفيذ مقررات الجمعية العامة للأمم المتحدة على الأرض من خلال الدعم اللوجستي والإنساني للشعب الفلسطيني، مؤكداً موقف مصر الثابت في دعم صمود الفلسطينيين.

السيارات والشاحنات المحملة بالمساعدات

وأضاف الغنام، خلال مداخلة مع الإعلامية سمر الزهيري، على قناة "إكسترا نيوز"، أن مساعدات ضخمة تُنقل عبر معبر رفح بالتعاون بين الدولة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة، حيث يشارك التحالف الوطني المصري في تنظيم توزيع هذه المساعدات، مع الإشارة إلى وجود كثافة كبيرة للسيارات والشاحنات المحملة بالمساعدات، موضحا أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع الخط الدبلوماسي المصري الذي يعكسه موقف القاهرة في الأمم المتحدة، خاصة في ظل الإجماع العالمي على دعم مصر للفلسطينيين.

وأشار المراسل إلى أن بعض السيارات التابعة لمنظمة "يونيسف" تحمل رمزية خاصة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، وسط انهيار المؤسسات المعنية بالأطفال داخل قطاع غزة، وذكرت الحكومة الفلسطينية أن أكثر من 19 ألف طفل وشاب فلسطيني استشهدوا جراء الحرب، بينما أصيب أكثر من 29 ألف آخرين.

تقديم أكبر كمية من المساعدات 

وأكد الغنام أن مصر تعمل على تقديم أكبر كمية من المساعدات عبر مختلف المنافذ، سواء البري من خلال التحالف الوطني والمنظمات العاملة، أو عبر ميناء العريش البري والجوي، مع استمرار عمل خلية الأزمة التي يترأسها محافظ شمال سيناء على مدار الساعة لتوجيه المساعدات صوب قطاع غزة.

غزة قطاع غزة الاحتلال جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ترشيحاتنا

بوستر حفل هاني فرحات

إقبال جماهيري كبير على حفل روائع عمار الشريعي بتوقيع هاني فرحات

نيكول سابا

نيكول سابا بعد تكريمها بـأفضل ممثلة عربية: مصر دايما مغرقاني بحبها

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تحتفل بحصولها على جائزة أفضل مذيعة في مهرجان The Best

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد