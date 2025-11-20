قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
توك شو

قرار حاسم في غزة.. أوروبا تعلن تدريب آلاف الفلسطينيين

هاجر ابراهيم

يعتزم الاتحاد الأوروبي تدريب ما يصل إلى ثلاثة آلاف شرطي في قطاع غزة، على غرار ما فعله سابقاً في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد مسؤول أوروبي.

قرار حاسم في غزة

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، أشار المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إلى أنه ستكون هناك "ضرورة لتثبيت الاستقرار في غزة بقوة شرطة كبيرة".

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى، الاثنين، قراراً يدعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أسفرت عن وقف لإطلاق النار في غزة في 10 أكتوبر بعد عامين من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في القطاع المحاصر.
 

الهلال الأحمر يطلق «زاد العزة» الـ77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات لدعم أهالي غزة

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الخميس، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ 77، والتي تحمل عددا من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة، في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة. 

وفي إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الإغاثي لأهالي غزة، حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ77، احتياجات الشتاء الأساسية لتخفيف معاناة الأهالي، والتي شملت: نحو 47,400 بطانية، ونحو 74,250 قطعة  ملابس شتوية، وأكثر من 9,300 خيمة لإيواء المتضررين.

كما تضمنت القافلة نحو 11,800 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، منها: نحو 7,450 طن سلال غذائية ودقيق، وما يزيد عن 3 آلاف طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، وأكثر من 1,350 طن مواد بترولية.

يذكر أن قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى جميع المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود  35 ألف متطوع بالجمعية.


 

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
