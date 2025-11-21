قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أخبار البلد

الأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي وإخفاء الهوية يغذيان تصاعد العنف الرقمي ضد المرأة

أ ش أ

 قالت الأمم المتحدة إن ما كان يوصف في السابق بأنه وسيلة للتمكين أصبح، بالنسبة للملايين من النساء والفتيات، مصدرا للخوف.

ويتصاعد التحرش عبر الإنترنت بسرعة، ويغذيه الذكاء الاصطناعي، وإخفاء الهوية، وضعف المساءلة. ومع ذلك، لا يزال 1.8 مليار امرأة وفتاة يفتقرن إلى الحماية القانونية من التحرش عبر الإنترنت وغيره من أشكال الإساءة التي تسهلها التكنولوجيا، بحسب موقع الأمم المتحدة.

وتدق وكالة الأمم المتحدة لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ناقوس الخطر هذا الأسبوع مع بدء حملة الـ 16 يوما من النشاط، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد العنف الرقمي المتصاعد.

وأصبحت هذه المساحة خطا أماميا في المعركة من أجل المساواة بين الجنسين، حيث إن أقل من 40 % من البلدان لديها قوانين تتصدى للتحرش السيبراني أو المطاردة السيبرانية، مما يترك الجناة دون تحدٍ إلى حد كبير والضحايا دون عدالة.
وبالنسبة للمرأة، يوفر الإنترنت التمكين والخطر على حد سواء: مكان للتعبير والفرصة، ولكنه أيضاً سلاح متزايد في أيدي المعتدين.

تواجه القائدات والصحفيات والناشطات والشخصيات العامة حملات لا هوادة فيها من المعلومات المضللة القائمة على النوع الاجتماعي، وهجمات التزييف العميق (Deepfake)، والتحرش المنسق المصمم لإسكاتهن، وإذلالهن، ودفعهن خارج الحياة العامة. تفيد واحدة من كل أربع صحفيات بتلقي تهديدات بالقتل عبر الإنترنت.

وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث:"ما يبدأ عبر الإنترنت لا يبقى عبر الإنترنت. الإساءة الرقمية تنتقل إلى الحياة الواقعية، وتنشر الخوف، وتُسكت الأصوات، وتؤدي - في أسوأ الحالات - إلى العنف الجسدي وقتل الإناث".

وأضافت السيدة سيما بحوث أن القوانين يجب أن تتطور مع التكنولوجيا لضمان حماية العدالة للمرأة على الإنترنت وخارجه، مضيفة أنه "من غير المقبول" أن تترك الحماية القانونية الضعيفة الملايين من النساء والفتيات عرضة للخطر، بينما يتصرف الجناة بإفلات من العقاب.

ومن خلال حملتها "16 يوما من النشاط"، تدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى عالم تكون فيه التكنولوجيا في خدمة المساواة، وليس الضرر.

وأدى صعود الذكاء الاصطناعي إلى تضخيم الإساءة الرقمية بشكل كبير، مما جعلها أسرع وأكثر استهدافاً وأصعب في الكشف عنها. وفقاً لمسح عالمي، تعرضت 38% من النساء للعنف عبر الإنترنت، وشهدته 85 %.

ويجري استخدام تقنية التزييف العميق (Deepfake) المدعومة بالذكاء الاصطناعي كسلاح على نطاق واسع: ما يصل إلى 95 % من التزييف العميق عبر الإنترنت عبارة عن صور إباحية غير توافقية، و 99 % من المستهدفين هن من النساء.

والاعتداء الرقمي لا يقتصر على الشاشات. تنتقل الهجمات عبر الإنترنت بسرعة إلى الحياة الواقعية، وتتصاعد في شدتها.

ولم يتم تصميم العديد من أدوات التزييف العميق، التي طورتها فرق من الذكور، للعمل على صور الرجال، مما يؤكد الطبيعة القائمة على النوع الاجتماعي لهذه التكنولوجيا.

وتحث هيئة الأمم المتحدة للمرأة شركات التكنولوجيا على المضي قدما من خلال توظيف المزيد من النساء، وخلق مساحات أكثر أماناً عبر الإنترنت، والإزالة السريعة للمحتوى الضار، والاستجابة الفعالة لتقارير الإساءة.

الأمم المتحدة الإنترنت التحرش الذكاء الاصطناعي الإنترنت

