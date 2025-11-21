هشام حنفي: متفائل بالمنتخب المصري الثاني في بطولة كأس العرب

أبدى هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، تفاؤله بالأداء المنتظر للمنتخب المصري الثاني في بطولة كأس العرب، مؤكداً ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم مستويات قوية والمنافسة على اللقب.

وأوضح أن البطولة تُعد فرصة حقيقية لإبراز العناصر التي لا تحظى بفرص كافية مع المنتخب الأول، مشيراً إلى أن الطموح يجب أن يكون منصبًا على التتويج وليس مجرد المشاركة المشرفة.

انتقادات لأداء المنتخب الأول ومطالب بفرصة للشناوي

وجّه حنفي انتقادات لأداء المنتخب الأول في مباراتيه الوديتين أمام أوزبكستان والرأس الأخضر، معرباً عن قلقه من المستوى العام للفريق في ظل الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية 2025. وأكد أن الحارس أحمد الشناوي كان جديراً بالمشاركة في اللقاءين، وأن وجوده سيعزز المنافسة على مركز حراسة المرمى ويرفع مستوى التركيز بين الحراس.

إشادة بحلمي طولان وقائمة متوازنة

أشاد حنفي بالمدير الفني حلمي طولان، معتبراً أنه يمتلك الخبرة والشخصية القوية القادرة على إدارة المجموعة وتحقيق الانسجام المطلوب. ورأى أن القائمة المُعلنة للمنتخب الثاني متوازنة وتضم عناصر واعدة قادرة على إثبات الذات، مع الإشارة إلى أن المنتخب المغربي يبقى المرشح الأبرز للقب، وإن كانت المنافسة مفتوحة على مصراعيها.

تحديات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

على صعيد النادي الأهلي، وصف حنفي مواجهة شبيبة القبائل في افتتاح دور المجموعات بالصعبة، موضحاً أن عودة أندية شمال إفريقيا لمستوياتها القوية يزيد من تعقيد مجموعة الأحمر. وشدد على ضرورة تعويض جماهير الأهلي عن خسارة اللقب في الموسم الماضي، والعمل بكل قوة لاستعادته هذا العام.

تقييم للمهاجمين وفرص الوجوه الشابة

أكد حنفي أن جراديشار لم ينجح بعد في سد فراغ رحيل وسام أبو علي، فيما لا يزال محمد شريف بعيداً عن مستواه المعهود، معرباً عن أمله في استعادته لجهوزيته قريباً. كما أشار إلى إمكانية منح حمزة عبد الكريم فرصة مع الفريق الأول بعد تألقه اللافت في مونديال الناشئين، ما يعكس أهمية الاستثمار في المواهب الصاعدة



