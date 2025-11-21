قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام حنفي: متفائل بالمنتخب المصري الثاني في بطولة كأس العرب

منتخب مصر الثانى
منتخب مصر الثانى
رباب الهواري

أبدى هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، تفاؤله بالأداء المنتظر للمنتخب المصري الثاني في بطولة كأس العرب، مؤكداً ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم مستويات قوية والمنافسة على اللقب.

 وأوضح أن البطولة تُعد فرصة حقيقية لإبراز العناصر التي لا تحظى بفرص كافية مع المنتخب الأول، مشيراً إلى أن الطموح يجب أن يكون منصبًا على التتويج وليس مجرد المشاركة المشرفة.

انتقادات لأداء المنتخب الأول ومطالب بفرصة للشناوي

وجّه حنفي انتقادات لأداء المنتخب الأول في مباراتيه الوديتين أمام أوزبكستان والرأس الأخضر، معرباً عن قلقه من المستوى العام للفريق في ظل الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية 2025. وأكد أن الحارس أحمد الشناوي كان جديراً بالمشاركة في اللقاءين، وأن وجوده سيعزز المنافسة على مركز حراسة المرمى ويرفع مستوى التركيز بين الحراس.

إشادة بحلمي طولان وقائمة متوازنة

أشاد حنفي بالمدير الفني حلمي طولان، معتبراً أنه يمتلك الخبرة والشخصية القوية القادرة على إدارة المجموعة وتحقيق الانسجام المطلوب. ورأى أن القائمة المُعلنة للمنتخب الثاني متوازنة وتضم عناصر واعدة قادرة على إثبات الذات، مع الإشارة إلى أن المنتخب المغربي يبقى المرشح الأبرز للقب، وإن كانت المنافسة مفتوحة على مصراعيها.

تحديات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

على صعيد النادي الأهلي، وصف حنفي مواجهة شبيبة القبائل في افتتاح دور المجموعات بالصعبة، موضحاً أن عودة أندية شمال إفريقيا لمستوياتها القوية يزيد من تعقيد مجموعة الأحمر. وشدد على ضرورة تعويض جماهير الأهلي عن خسارة اللقب في الموسم الماضي، والعمل بكل قوة لاستعادته هذا العام.

تقييم للمهاجمين وفرص الوجوه الشابة

أكد حنفي أن جراديشار لم ينجح بعد في سد فراغ رحيل وسام أبو علي، فيما لا يزال محمد شريف بعيداً عن مستواه المعهود، معرباً عن أمله في استعادته لجهوزيته قريباً. كما أشار إلى إمكانية منح حمزة عبد الكريم فرصة مع الفريق الأول بعد تألقه اللافت في مونديال الناشئين، ما يعكس أهمية الاستثمار في المواهب الصاعدة


 

كأس العرب منتخب مصر اخبار الرياضة حلمى طولان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

اسماء جلال

كشفت عن اسم الدلع .. حقيقة علاقة أسماء جلال بعائلتها

جوائز الكاف 2025

حضره كوكبة من الأساطير.. جوائز الكاف 2025

الكابتن حسام حسن

موتوا بغيظكم… حسام حسن يهاجم منتقدي الجهاز الفني للمنتخب

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد