أحمد حسن يكشف سبب رفض عبدالله السعيد الانضمام لمنتخب مصر الثاني

صرّح أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، بأن عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقدم بطلب خاص يتعلق بانضمامه للمنتخب.

وأوضح حسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ستاد المحور»، أن السعيد يُعد لاعبًا كبيرًا وصاحب أخلاق واحترام، إلا أنه رفض المشاركة في معسكرات المنتخب الثاني، واشترط الانضمام مباشرة إلى قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العرب، وهو ما لم يوافق عليه الجهاز الفني الذي شدد على ضرورة الالتزام الكامل ببرنامج المعسكرات.

وأشار مدير المنتخب الثاني إلى أن عملية اختيار اللاعبين تعتمد في الأساس على مدى التزامهم ورغبتهم الحقيقية في تمثيل المنتخب، مؤكدًا أن الجهاز الفني يعمل وفق معايير واضحة وثابتة، ولا يمنح أي لاعب معاملة استثنائية أو مجاملة على حساب النظام المتبع.