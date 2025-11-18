إيهاب الكومي: حسام حسن يحتاج لدعمنا بعد إنجازاته مع منتخب مصر

أكد الإعلامي إيهاب الكومي، على أهمية دعم الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، مشيرًا إلى أن هناك حملات ممنهجة تستهدف الهجوم عليه وتقليل إنجازاته.

وأضاف الكومي عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن حسام حسن نجح في قيادة منتخب مصر للتأهل إلى بطولتي كأس العالم و بطولة إفريقيا، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل إنجازًا كبيرًا يستحق التقدير والدعم من الجميع.

بطولة العين الودية

وأوضح الكومي أن بطولة العين الأخيرة كانت ودية تهدف لاختبار اللاعبين، وليست مقياسًا لتقييم أداء الجهاز الفني، داعيًا الجميع إلى الالتفاف حول المنتخب في الفترة المقبلة لضمان نجاحه في المنافسات القادمة.