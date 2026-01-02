قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تشييع جثمان سائق سقط به جرار داخل ترعة في المنوفية

مروة فاضل

شيع العشرات من أهالي مدينة تلا في محافظة المنوفية، جثمان الشاب طارق رمضان ابن مدينة تلا عقب سقوط جرار به داخل ترعة في المنوفية. 

وأدى الاهالي صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد المدينة وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في تلا. 

وسادت حالة من الحزن بين جميع أبناء تلا عقب الاعلان عن وفاة طارق رمضان، موكدين انه كان يسعي من اجل لقمة العيش وسقط به الجرار الزراعي في الترعة. 

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية اخطارا من مركز شرطة تلا بمصرع شخص اثر سقوط جرار داخل ترعة علي طريق عزبة صفط التابعة لمركز تلا. 

وبالانتقال تم انتشال جثمان طارق رمضان 38 سنة عقب سقوط الجرار في الترعة عقب اختلال عجلة القياده ما ادي الي سقوطه في الترعة. 

وتم انتشال الجثمان ونقله الي المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
