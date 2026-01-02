محافظ المنوفية يصرف مساعدات عينية لعمال النظافة

التقى اليوم الجمعة ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام بعدد من عمال منظومة النظافة، جاء ذلك خلال لقائه بهم أثناء تأديتهم مهام عملهم عقب أدائه شعائر صلاة الجمعة ، بحضور سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم ، وذلك في إطار دعم جهودهم المبذولة في الارتقاء بتحسين قطاع البيئة وتحقيق المظهر الحضاري.

وخلال لقائه بهم ، قرر محافظ المنوفية صرف مساعدات عينية تضمنت لحوم ومواد غذائية وبطاطين للعمال لتحسين مستوى الحياة المعيشية وتقديراً لدورهم الفعال وتحفيزاً لهم لتواجدهم الميداني بالشارع وتحسين مستوى النظافة العامة ، كونهم ركيزة أساسية في عملية التنمية وبناء الجمهورية الجديدة فضلاً عن الحفاظ على الارتقاء بالمظهر العام.

وقدم عمال منظومة النظافة الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على هذه اللفتة الطيبة ودعمه الدائم والمستمر لكافة العاملين ، مؤكدين على الاستمرار في مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد على أرض الواقع للارتقاء بمستوى الخدمات.