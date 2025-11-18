منتخب مصر الثاني: تلقينا اتصالات من بعض اللاعبين للمشاركة في كأس العرب.. والقائمة النهائية خلال أيام

علَقَ محمد نور المدرب العام للمنتخب الوطني الثاني لكرة القدم على تعادل الفراعنة أمام الجزائر مساء أمس الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر مطلع الشهر المقبل.

وخاض المنتخب الوطني مباراتين أمام الجزائر في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العرب ، فاز في الأولى بثلاثية مقابل هدفين ، وانتهت المباراة الثانية مساء أمس بالتعادل السلبي.

وقال محمد نور في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN:



التجربة الودية أمام المنتخب الجزائري كانت جيدة للغاية وأتت بثمارها، خاصةً أن الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان قام بتجربة أكثر من لاعب لم يسبق لهم التواجد في المعسكر السابق مثل محمد عواد حارس مرمى الزمالك ، وإسلام عيسى لاعب وسط سيراميكا كليوباترا ، وغيرهم من اللاعبين ، وبالطبع كان الأداء الفني في المباراة الأولى أمام الجزائر أفضل من المباراة الثانية مساء أمس ، وذلك بسبب تغيير أكثر من 7 لاعبين من التشكيل الأساسي.

وتابع: الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حلمي طولان استقر بشكل كبير على القائمة النهائية التي ستسافر إلى قطر للمشاركة في كأس العرب ، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة ، ولم يرفض أي لاعب الانضمام للمنتخب بل بالعكس فقد تلقينا اتصالات من بعض اللاعبين الكبار للانضمام إلى قائمة الفراعنة في البطولة.