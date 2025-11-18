قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ينزع غزة عن جغرافيا فلسطين.. أول رد من حماس على اعتماد مشروع القرار الأمريكي
فلسطين ترحب بالقرار الأممي بشأن غزة: جاهزون للتنفيذ وتحمل المسئولية كاملة
أحمد عبدالباسط ينتقد حسام حسن: منتخب مصر ليس ساحة لتقسيم الجماهير
السفير الروسي لمجلس الأمن: لن ندعم قرارا لا يتضمن حل الدولتين
بعد قرارات مجلس الأمن.. ترامب يوجه الشكر لمصر وعدد من الدول العربية
الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مبان مملوكة لإحدى شركات القطاع العام
هل يجب إعادة الوضوء بعد تناول لحوم الإبل؟.. اعرف حكم الشرع
انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
أجنبي يطلب من فرد شرطة ملابسه.. الداخلية تكشف حقيقة الفيديو المتداول
متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب
في دقائق.. رابط وطريقة الاستعلام عن الرقم التأميني 2025 عبر موقع التأمينات
تسلا تسرع خطتها للتخلص من المكونات الصينية في سيارات السوق الأمريكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
منتخب مصر الثاني: تلقينا اتصالات من بعض اللاعبين للمشاركة في كأس العرب.. والقائمة النهائية خلال أيام

رباب الهواري

علَقَ محمد نور المدرب العام للمنتخب الوطني الثاني لكرة القدم على تعادل الفراعنة أمام الجزائر مساء أمس الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر مطلع الشهر المقبل.

وخاض المنتخب الوطني مباراتين أمام الجزائر في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العرب ، فاز في الأولى بثلاثية مقابل هدفين ، وانتهت المباراة الثانية مساء أمس بالتعادل السلبي.

وقال محمد نور في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN:


التجربة الودية أمام المنتخب الجزائري كانت جيدة للغاية وأتت بثمارها، خاصةً أن الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان قام بتجربة أكثر من لاعب لم يسبق لهم التواجد في المعسكر السابق مثل محمد عواد حارس مرمى الزمالك ، وإسلام عيسى لاعب وسط سيراميكا كليوباترا ، وغيرهم من اللاعبين ، وبالطبع كان الأداء الفني في المباراة الأولى أمام الجزائر أفضل من المباراة الثانية مساء أمس ، وذلك بسبب تغيير أكثر من 7 لاعبين من التشكيل الأساسي.

وتابع: الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حلمي طولان استقر بشكل كبير على القائمة النهائية التي ستسافر إلى قطر للمشاركة في كأس العرب ، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة ، ولم يرفض أي لاعب الانضمام للمنتخب بل بالعكس فقد تلقينا اتصالات من بعض اللاعبين الكبار للانضمام إلى قائمة الفراعنة في البطولة.

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن

حكاية شقيقان وابنة عمهما حملوا الحقائب وعادوا في النعوش بأسيوط

لموا الكراريس.. حكاية 3 تلاميذ من أسرة واحدة عادوا من مدرستهم على نعوش بأسيوط

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

أرشيفية

انتهك عرض مريضة.. إحالة مسئول تمريض بمستشفى عين شمس إلى الجنايات

حبس

حبس عامل لاتهامه بالتعدي على صاحب محل في الغربية

أرشيفية

آثار مزينة| تفاصيل إحالة 7 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة النصب والإحتيال

أرشيفية

النقض توضح إجراءات الحجز علي الأموال بالممتلكات

تسلا تسرع خطتها للتخلص من المكونات الصينية في سيارات السوق الأمريكية

بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

صورة من الفيديو

حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

