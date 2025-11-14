قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 14-11-2025
أحمد مراد يكشف صعوبات فيلم "الست" بسبب البطولة النسائية وقصة أم كلثوم
أزمة بين ناشئي بيراميدز ورئيس النادي تصل إلى النائب العام..ما القصة؟
إدوارد يتعرض للنصب باسم شادي خفاجة.. تفاصيل مثيرة
سوريا تنفي تعاون أحمد الشرع مع واشنطن ضد داعش والقاعدة في 2016
رجب نبيل يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجزائر
النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
دجال وعايز الجـ نس .. النقض توضح العقوبة لأعمال السحر واستغلال النساء
رجال يد الأهلي| كاستيلو: الفوز بالسوبر مجرد بداية للتتويج بالمزيد من البطولات
الجزائر تتقدم بالهدف الثاني على منتخب مصر الثاني وديا
سعر الدولار مساء اليوم 14-11-2025
يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين منتخب مصر الثاني والجزائر

منتخب مصر الثاني
منتخب مصر الثاني
حمزة شعيب

حسم التعادل الإيجابي بهدف، نتيجة الشوط الأول من المباراة الودية بين منتخب مصر الثاني ونظيره الجزائري، في اللقاء المقام حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب.

أحداث الشوط الأول

افتتح المنتخب الجزائري التسجيل في الدقيقة 31 عبر المهاجم عادل بلبينة، الذي استلم تمريرة في الجانب الأيسر وسدد كرة قوية سكنت شباك الحارس علي لطفي.

ونجح المنتخب المصري في إدراك التعادل بالدقيقة 40، بعدما أرسل محمد شريف عرضية أرضية اصطدمت بقدم أحد مدافعي الجزائر وتحولت داخل المرمى.

وشهد الشوط الأول سيطرة واضحة من منتخب مصر الثاني على فترات، وسنحت له عدة فرص خطيرة، أبرزها في الدقيقة 27 بعد تمريرة متقنة من محمد النني إلى مصطفى سعد "ميسّي" الذي سدد كرة قوية مرت بالقرب من القائم الأيمن. 

تشكيل منتخب مصر الثاني أمام الجزائر

  • حراسة المرمى: علي لطفي
  • الدفاع: عمر فايد – محمود الونش – أحمد هاني – يحيى زكريا
  • الوسط: أكرم توفيق – محمد النني – أفشة
  • الهجوم: مصطفى سعد "ميسي" – إسلام عيسى – محمد شريف

استبعاد ياسين مرعي

قرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حلمي طولان، استبعاد مدافع الأهلي ياسين مرعي من المعسكر؛ بسبب معاناته من إجهاد عضلي، حفاظًا على سلامته، ولاستكمال البرنامج الإعدادي بشكل متوازن.

منتخب مصر الجزائر منتخب مصر الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

ترشيحاتنا

السحر

أزهري: سيدنا محمد تعرض للسحر وجبريل نزل من السماء لرقيته

السوشيال

محرم ومجرم.. أزهري يوجه رسالة لسيدات تنشر أمور بيتها على السوشيال

الغردقة

المتر بـ 28 ألف جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الشقق بالغردقة

بالصور

5 أشياء فى منزلك يحذرك منها أطباء الجلدية

أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية

بعد إعلان زواجها من رجل أعمال.. إطلالات أثارت الجدل لـ حورية فرغلي| صور

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد