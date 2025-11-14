التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين منتخب مصر الثاني والجزائر

حسم التعادل الإيجابي بهدف، نتيجة الشوط الأول من المباراة الودية بين منتخب مصر الثاني ونظيره الجزائري، في اللقاء المقام حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب.

أحداث الشوط الأول

افتتح المنتخب الجزائري التسجيل في الدقيقة 31 عبر المهاجم عادل بلبينة، الذي استلم تمريرة في الجانب الأيسر وسدد كرة قوية سكنت شباك الحارس علي لطفي.

ونجح المنتخب المصري في إدراك التعادل بالدقيقة 40، بعدما أرسل محمد شريف عرضية أرضية اصطدمت بقدم أحد مدافعي الجزائر وتحولت داخل المرمى.

وشهد الشوط الأول سيطرة واضحة من منتخب مصر الثاني على فترات، وسنحت له عدة فرص خطيرة، أبرزها في الدقيقة 27 بعد تمريرة متقنة من محمد النني إلى مصطفى سعد "ميسّي" الذي سدد كرة قوية مرت بالقرب من القائم الأيمن.

تشكيل منتخب مصر الثاني أمام الجزائر

حراسة المرمى: علي لطفي

علي لطفي الدفاع: عمر فايد – محمود الونش – أحمد هاني – يحيى زكريا

عمر فايد – محمود الونش – أحمد هاني – يحيى زكريا الوسط: أكرم توفيق – محمد النني – أفشة

أكرم توفيق – محمد النني – أفشة الهجوم: مصطفى سعد "ميسي" – إسلام عيسى – محمد شريف

استبعاد ياسين مرعي

قرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حلمي طولان، استبعاد مدافع الأهلي ياسين مرعي من المعسكر؛ بسبب معاناته من إجهاد عضلي، حفاظًا على سلامته، ولاستكمال البرنامج الإعدادي بشكل متوازن.