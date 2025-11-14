محمد صلاح يقود تشكيل منتخب مصر لمواجهة أوزبكستان في بطولة العين الودية

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تشكيل فريقه في مواجهة منتخب أوزبكستان في المباراة الودية المقرر لها السادسة مساء اليوم - بتوقيت القاهرة - باستاد هزاع بن زايد.
وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي :
محمد صبحي
رامي ربيعة
محمد حمدي
محمد هاني
مروان عطية
حمدي فتحي
أحمد سيد زيزو
أسامة فيصل
محمد صلاح
مروان عثمان
مصطفي محمد
البدلاء
أحمد الشناوي - مصطفي شوبير - أحمد فتوح - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - نبيل دونجا - محمد شحاتة - محمود صابر - طاهر محمد طاهر - محمود زلاكة - صلاح محسن