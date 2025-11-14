قنوات مفتوحه لإذاعة مباراة منتخب مصر أمام أوزبكستان

يواجه منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن منافسه منتخب أوزبكستان اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد هزاع بن زايد في نصف نهائي دورة الإمارات الودية الدولية

وتذاع مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مع نظيره منتخب اوزبكستان فى إطار دورة الإمارات الودية الدولية اليوم الجمعة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية المجانية وقناة أون تايم سبورت.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع لـ مباراة أوزبكستان على النحو التالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد حمدي - رامي ربيعه - خالد صبحي - محمد هاني

خط الوسط : مروان عطية - حمدي فتحي - زيزو

خط الهجوم : طاهر محمد طاهر - مصطفى محمد - محمد صلاحاستعدادات قوية لكأس أمم إفريقيا 2025يهدف الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى استغلال فترة التوقف الدولي الحالية لخوض مواجهات قوية تساعد على رفع جاهزية اللاعبين، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

تُقام بطولة الإمارات الودية الدولية بمشاركة 4 منتخبات هي: منتخب مصر وأوزبكستان والرأس الأخضر وإيران.