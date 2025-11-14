قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المدير طرد الطلاب وسقطهم بسبب المصروفات.. ماذا حدث بمدرسة طنطا وكيف تحركت التعليم؟
مينا ماهر ينعي محمد صبري: المقاتل الذي أحببنا من خلاله الزمالك
جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري
أخبار التكنولوجيا |دولة جديدة تطور تطبيق مراسلة ينافس واتساب وتيليجرام.. هواتف آيفون 17مطلية بالذهب بسعر أغلى من ساعة رولكس
قنوات مفتوحه لإذاعة مباراة منتخب مصر أمام أوزبكستان
نشرة المرأة والمنوعات | تحذير من علامات العفن الأسود في البصل.. نصائح عند تخزين الرمان لفترة طويلة
إخلاء محطة قطار مونبارناس بوسط باريس بعد مقتل مشتبه به.. شاهد
قيادي بــ فتح: الاتفاق على قوة دولية مؤقتة في غزة يجب أن يحترم الشرعية الفلسطينية
الأقصر تنتفض بالجلابية.. مبادرة شعبية تحول معبد الأقصر لكرنفال هوية
أمطار غزيرة.. الأرصاد منخفض جوي يتحرك باتجاه القاهرة ومدن القناة| تفاصيل
أصاب لامين يامال| ألم العانة يهدد مواهب كرة القدم الشابة.. ما سبب انتشاره؟
أخبار التوك شو | أمطار بـ 7 مناطق اليوم.. و أسعار الذهب في مصر
رياضة

قنوات مفتوحه لإذاعة مباراة منتخب مصر أمام أوزبكستان

ياسمين تيسير

يواجه منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن منافسه منتخب أوزبكستان اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد هزاع بن زايد في نصف نهائي دورة الإمارات الودية الدولية

وتذاع مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مع نظيره منتخب اوزبكستان فى إطار دورة الإمارات الودية الدولية اليوم الجمعة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية المجانية وقناة أون تايم سبورت.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع لـ مباراة أوزبكستان على النحو التالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي 

خط الدفاع : محمد حمدي - رامي ربيعه - خالد صبحي - محمد هاني 

خط الوسط : مروان عطية - حمدي فتحي - زيزو 

خط الهجوم : طاهر محمد طاهر - مصطفى محمد - محمد صلاحاستعدادات قوية لكأس أمم إفريقيا 2025يهدف الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى استغلال فترة التوقف الدولي الحالية لخوض مواجهات قوية تساعد على رفع جاهزية اللاعبين، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

تُقام بطولة الإمارات الودية الدولية بمشاركة 4 منتخبات هي: منتخب مصر وأوزبكستان والرأس الأخضر وإيران.

منتخب مصر اوزبكستان الامارات

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

من الدوري الإنجليزي.. باريس سان جيرمان يتحرك لضم بديل حكيمي

ليفربول يدرس تجديد عقود ثلاثي وسطه لتجنب سيناريو ألكسندر أرنولد

جمال شعبان: رواية غير مؤكدة تشير لتعرّض محمد صبري لأزمة قلبية قبل الحادث

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

