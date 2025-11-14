بهدفين نظيفين.. منتخب مصر تحت الـ 17عاما يتأخر أمام سويسرا بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب سويسرا علي منتخب مصر بهدفين نظيفين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر.

وجاء هدف سويسرا الأول في الدقيقة 16، عن طريق شيرر بعد متابعته لعرضية وسط غياب الرقابة الدفاعية.

وجاء الهدف الثاني عن طريق عن طريق اللاعب بروشيز بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وكاد منتخب مصر تقليل النتيجة عن طريق ضربة جزاء لمنتخب مصر بعد تدخل قوي ضد حمزة عبد الكريم داخل منطقة الجزاء

ولكن بعد الرجوع للفار تم إلغائها.

واحتل المنتخب المصري المركز الثالث في المجموعة الخامسة، فيما احتل منتخب سويسرا صدارة المجموعة السادسة. ويلتقي الفائز من مصر وسويسرا في دور الـ16 أمام الفائز من أيرلندا أمام كندا.