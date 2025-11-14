ناشئو الزمالك يشاركون في بطولة منطقة القاهرة للهوكي بنادي الشمس

يشارك فريق ناشئي هوكي الزمالك في منافسات بطولة منطقة القاهرة للهوكي المقامة اليوم بنادي الشمس، وذلك ضمن فعاليات البطولة التي تقام على مدار يوم كامل.

ويخوض الزمالك المسابقة بفريقين؛ الأول يضم لاعبين من مواليد 2010 و2011، بينما يشارك الفريق الثاني بلاعبي مواليد 2012 و2013، ويضم كلًا من:

سليم هيثم، طارق عبدالرحمن، سيف الدين محمد، مالك محمد، محمود رامي، محمود محمد فخري، كاراس باسم، كيفين جورج، مصطفى محمد، أحمد مصطفى، حسام عبد الحميد، محمد عمرو، محمد زياد، آدم أحمد، ويامن هشام.

يقود قطاع الهوكي في نادي الزمالك جهاز فني مكون من: د. ياسر محمد فرج رئيس الجهاز، محمد موسى حسن رئيس قطاع الناشئين، هشام محمد علي مدرب فريق مواليد 2012، أحمد فراج مدرب فريق مواليد 2010، سامح حسين المدير الإداري، وعاطف سليم.