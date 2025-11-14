تريزيجيه يواصل برنامجه العلاجي في الأهلي.. والشحات يقترب من العودة

يواصل محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي، بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك الأحد الماضي في نهائي كأس السوبر المصري.

كما يواصل حسين الشحات برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة سابقة في العضلة الخلفية، ضمن خطة تجهيز اللاعب للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويعود لاعبو الأهلي لاستئناف التدريبات غدًا السبت، بعد حصولهم على راحة لمدة خمسة أيام عقب التتويج ببطولة السوبر المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في السادسة مساء السبت الموافق 22 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.