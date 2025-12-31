قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يفجر مفاجأة بشأن المناورات الصينية حول تايوان | تفاصيل
هل تمطر في السهرة؟ خريطة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة 2026| فيديو
فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية غداً ..عبر هذا الرابط
هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟
منتخب مصر يبدأ تدريباته لمواجهة بنين فى دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
التعليم تعلن دخول 10 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة العام الدراسي المقبل
الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس: دافئ نهارًا وأمطار ورياح تضرب هذه المناطق خلال الأيام المقبلة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش
مواجهة حاسمة بين الكاميرون وموزمبيق لحسم بطاقة التأهل في كأس الأمم الأفريقية
تجديد حبس عصابة المخدرات بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه
الجزائر تبحث عن العلامة الكاملة أمام غينيا الاستوائية في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التصديرى للمفروشات: نطالب الحكومه بمنع تصدير القطن الشعر

التصديري للمفروشات
التصديري للمفروشات
ولاء عبد الكريم

عقد المجلس التصديرى للمفروشات برئاسة المهندس سعيد أحمد اجتماعا لبحث سبل تنمية صادرات القطاع بناءً على توجهات الدولة المصرية واستهدافها الوصول بأرقام الصادرات إلى  140 مليار دولار بحلول عام 2030 بدلاً من الأرقام المحققة فى الوقت الحالى التى لا تتجاوز 43 مليار دولار.

وشهد الاجتماع حضوراً مكثفاً من كل الشركات أعضاء المجلس ،وحرصت كل الشركات على طرح المعوقات التى تواجهها بكل شفافية ووضوح أثناء عمليات الإنتاج والتصدير مع إقتراح  الحلول اللازمة  لعرضها على  الحكومة حتى تستطيع الشركات  زيادة الطاقات الإنتاجية والتصدير بمصانعها.

وأكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس على اهتمام الحكومة البالغ بتنمية الصادرات فى كافة الصناعات بمافيها صناعة المفروشات والسجاد وأغطية الأرضيات مشيراً إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفى حضور المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية  طالب  المجالس التصديرية فى كافة  القطاعات الصناعية والإنتاجية دون إستثناء بإعداد خطة متكاملة لزيادة أرقام الصادرات مؤكداً لكل المجالس أن الحكومة حريصة على تذليل وحل  كل المعوقات  التى تعوق الشركات المنتجة والمصدرة حتى تستطيع تحقيق  الأرقام التى تستهدفها الدولة خلال المرحلة القادمة . وكلف رئيس الوزراء كل المجالس بإعداد تصور متكامل يتضمن المعوقات والحلول المقترحة لتنمية الصادرات .

وأوضح المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس أن المجلس سيقوم بعرض رؤيته الشاملة المتعلقة بأهم التحديات التىى تواجه قطاع المفروشات والسجاد وأغطية الأرضيات  مع طرح الحلول المناسبة حتى يتنسنى للشركات المنتجه بالقطاع زياة أرقامها فى التصدير خلال المرحلة القادمة مشيراً إلى التشجيع المستمر للصناعة من جانب الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعه وسعيه الدائم لإيجاد حلول للمصانع المغلقة والمتعثره فى كل القطاعات الصناعية ،وكذلك المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية الذى يتشاور دائماً مع كل المستثمريين والمصدريين بهدف زيادة حجم الإستثمارات والتصدير زيادة الناتج القومى الإجمالى .

كما أشار رئيس المجلس إلى أهمية إستغلال الأراضى التى تتيحها هيئة  التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والنقل بالمناطق الصناعية المختلفة وإنشاء مصانع جديدة فيها مما سيؤدى إلى زيادة الطاقات الإنتاجية والتصدير .

وشدد رئيس التصديرى للمفروشات على أن المجلس سيعمل خلال الفترة القادمة على توسيع قاعدة الشركات المصدرة ،وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة فى المعارض الخارجية ، مؤكداً على أهمية قيام الحكومة بمنع تصدير مع التوسع فى زراعة القطن قصير ومتوسط التيله لأن أكثر من 90 % من المصانع المنتجة للمفروشات والوبريات تعتمد بشكل أساسى على الأقطان قصيرة التيله ،ولابد أن يكون سعرها منافس للأسعار بالاسواق العالمية حتى تتمكن الشركات المصرية من الحصول على حصة سوقية مناسبة لها فى أسواق التصدير .

وأكد رئيس التصديرى للمفروشات على أهمية ترشيد الإستهلاك ،وزيادة اعداد المصانع المنتجة ،وتحسين خطوط الإنتاج وتحديثها قدر الإمكان مع التوسع فى برامج التدريب الفنى للعمالة داخل المصانع من خلال تطبيق نظام المدرسة الفنية للتدريب داخل المصنع بالتزامن مع خفض أسعار الأراضى للصناعة .

كما شدد رئيس التصديرى للمفروشات على ضرورة إستغلال الفرص  المتاحه حالياً فى التجارة الدولية وإتجاه الشركات الى التوسع فى التصدير للسوق الامريكى  الذى يعد من كبار المستودرين مشيرا إلى وجود شركات صينية وتركية تبحث عن مصانع فى مصر لتشغيلها والتصدير من خلالها للسوق الأمريكى والأوروبى  ومن بين هذه الشركات هناك شركة صينية  تنتج وحدها نحو 28 مليون طقم ملاية فى العام الواحد.

وأشار إلى أن المجلس التصديرى للمفروشات سيشارك بنحو 25 شركة مصرية منتجة للمفروشات والسجاد والوبريات واغطية الأرضيات  فى  أكبر معرض للمفروشات على مستوى  العالم وهو معرض هايم تكستايل والذى سيقام  بمدينة فرانكفورت الألمانية خلال يناير2026 ،وستشارك الشركات المصرية وسط 3400 شركة من كل أنحاء العالم بمنتجات مصرية خالصة مصنعة من القطن المصرى . 

وكلف المهندس سعيد أحمد  الإدارة الفنية للمجلس  بالتواصل الدائم مع المكاتب التجارية المصرية  بالخارج  لتوفير الفرص التصديرية مع تعميم كل الفرص على كافة الشركات لتحقيق اكبر إستفادة ممكنة من هذه الفرص .

وخلال الإجتماع طرحت كل الشركات  المشاكل التى تتعرض لها خلال مراحل  الإنتاج والتصدير بكل شفافية ووضوح مع تقديم المقترحات بالحلول المناسبة.

وأكد محمود أمين وكيل المجلس أن الشركات عليها أن تعمل على تطوير قدراتها الإنتاجية ،والإستفادة من المكاتب التجارية المصرية فى الخارج مع الإشتراك  فى المعارض الخارجية والإتجاه للتصدير بدلاً من الإستغراق فى السوق المحلى مشيراً إلى أن مجموعة مثل النساجون الشرقيون تعمل بصورة مستمرة على تطوير خطوط إنتاجها ورفع كفاءة العمالة الفنية المدربة فيها   لزيادة الطاقات الإنتاجية والتصدير مع التوسع فى الأسواق الخارجية وهو ما يجب أن تفعله كل الشركات المنتجة  مما يساهم  فى زيادة أرقامها فى  التصدير ،ويمنحها الفرصة للتوسع فى حجم استثماراتها وإنتاجها .
 

صادرات الاسواق العالمية للسوق الامريكى غرامات الجمركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

الشهادات البنكية

الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

كوبري السيدة عائشة

السبب والبديل المروري | تفاصيل إزالة كوبري السيدة عائشة خلال أيام

ترشيحاتنا

ممداني

تنصيب ممداني عمدة لنيويورك رسميا مع بداية العام الجديد

الذهب

الذهب يهبط مؤقتا لكنه يتجه لتسجيل أقوى مكاسب سنوية منذ 1979

الافراج عن الجنود في تايلاند

تايلاند تطلق سراح 18 جنديا كمبوديا أسرتهم منذ يوليو الماضي

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد