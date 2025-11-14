منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم

أعلن أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، التشكيل الرسمي للفراعنة الصغار استعدادًا لمواجهة منتخب سويسرا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراة قوية تحدد مصيره في البطولة، حيث تنطلق المواجهة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على أن تُذاع عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة وقنوات الكأس.

مشوار منتخب مصر في دور المجموعات

نجح منتخب مصر في التأهل إلى دور الـ32 بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ليأتي ضمن أفضل 8 منتخبات حلت في المركز الثالث عبر المجموعات الـ12.

وجاءت نتائج المنتخب في الدور الأول على النحو التالي:

الفوز على هايتي (4-1) في الجولة الأولى.

التعادل مع فنزويلا (1-1) في الجولة الثانية.

الخسارة أمام إنجلترا (3-0) في الجولة الثالثة.

تشكيل منتخب مصر أمام سويسرا