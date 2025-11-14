موعد مباراة الزمالك و زيسكو الزامبي في الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبيج في بطولة كأس الكونفدرالية

ويستأنف الفريق مرانه اليوم عقب منح اللاعبين راحة لمدة 3 أيام بعد العودة من الإمارات، ويغيب عن الزمالك في التدريبات كل من، محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل وأحمد فتوح ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا للانضمام للمنتخب الأول، ومحمد عواد ومحمود حمدي "الونش" للتواجد فى منتخب مصر المشارك فى كأس العرب

كما يغيب الفلسطيني عدي الدباغ للانتظام في معسكر منتخب بلاده والأنجولي شيكو بانزا للتواجد في معسكر منتخب أنجولا، والتونسي سيف الجزيري المنضم لمعسكر نسور قرطاج، والمغربي محمود بنتايج المتواجد في معسكر منتخب المغرب لكأس العرب.

موعد مباراة الزمالك أمام زيسكو الزامبى فى الكونفدرالية



يستعد الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبى يوم الأحد 23 نوفمبر في تمام الساعه التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الأولى فى الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

مواعيد مباريات الزمالك



ـ الجولة الأولى - الزمالك × زيسكو الزامبي يوم 23 نوفمبر 2025

ـ الجولة الثانية - كايزر تشيفز الجنوب افريقي × الزمالك يوم 29 نوفمبر 2025

ـ الجولة الثالثة - الزمالك × المصري يوم 25 يناير 2026

ـ الجولة الرابعة - المصري × الزمالك يوم 1 فبراير 2026

ـ الجولة الخامسة - زيسكو الزامبي × الزمالك يوم 8 فبراير 2026

ـ الجولة السادسة - الزمالك × كايزر تشيفز الجنوب افريقي يوم 15 فبراير 2026