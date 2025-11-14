تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة أوزبكستان اليوم

يستعد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن لمواجهة منتخب أوزبكستان اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على إستاد هزاع بن زايد في نصف نهائي دورة الإمارات الودية الدولية.

ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن لـ خوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها في المغرب نهاية العام الجاري.

ومن المتوقع ان يخوض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد حمدي - رامي ربيعه - خالد صبحي - محمد هاني

خط الوسط : مروان عطية - حمدي فتحي - زيزو

خط الهجوم : طاهر محمد طاهر - مصطفى محمد - محمد صلاح.