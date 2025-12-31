ختام البطولة التنشيطية للمشروع القومي «كابيتانو مصر»

اختتمت فعاليات البطولة التنشيطية للمشروع القومي «كابيتانو مصر»، في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف وصقل المواهب الكروية في مختلف محافظات الجمهورية والتي أقيمت بمركز التنمية الرياضية والشبابية " الجزيرة ٢ " بمدينة السادس من اكتوبر.

وشهدت البطولة حضور عدد كبير من رؤساء قطاعات الناشئين بالأندية المصرية المختلفة؛وبإشراف من المدير الفني للمشروع الدكتور محمود سعد.

واستهدفت فاعليات البطولة التنشيطية متابعة اللاعبين المميزين واستقطاب العناصر الواعدة للانضمام إلى الأندية المختلفة ، حيث جاءت المشاركة واسعة من 12 محافظة ضمن محافظات «كابيتانو مصر»، وبمشاركة اكثر من 300 لاعب بمراكز تدريب المشروع ، ما يعكس حجم وقوة المشروع وانتشاره على مستوى الجمهورية.

رعاية رئيس الجمهورية لـ مشروع كابيتانو

حيث اكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مشروع «كابيتانو مصر» يحظى برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية، ويُعد من اهم المشروعات القومية لاكتشاف المواهب الناشئة في كرة القدم المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع أسهم في انتقال اكثر من ١٥٠ لاعب من العناصر المتميزة إلى كبرى الأندية المصرية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن إقامة البطولة على ملاعب مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر «الجزيرة 2» جاءت نظرًا لجاهزية الملاعب وتوافر الإمكانات الفنية والتنظيمية اللازمة لاستضافة مثل هذه البطولات، وهو ما انعكس في الإشادات الواسعة من المشاركين بحسن التنظيم وجودة الملاعب، وخروج البطولة بصورة مشرفة ولافتة.

وفي السياق ذاته، تزامن مع فعاليات البطولة تنظيم بطولة كبرى للألعاب الإلكترونية FC26، شملت منافسات للبنين والبنات في الفئات العمرية من 9 إلى 16 عامًا، وشهدت منافسات قوية وممتعة، وتم تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، في إطار دعم الوزارة للرياضات الحديثة وتنمية مهارات النشء والشباب.