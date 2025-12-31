قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للنصب على عملاء البنوك.. سقوط المتهمين بانتحال صفة موظفي خدمة عملاء
الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد
ريال مدريد يستعد لتمديد عقد إبراهيم دياز 5 مواسم
إسناد الطقس العالمية : 22 كارثة ناجمة عن تغير المناخ خلال عام 2025
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
هل يعود للمصري القديم| باحث أثري يكشف تاريخ شجرة الكريسماس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ختام البطولة التنشيطية للمشروع القومي «كابيتانو مصر»

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

اختتمت فعاليات البطولة التنشيطية للمشروع القومي «كابيتانو مصر»، في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف وصقل المواهب الكروية في مختلف محافظات الجمهورية والتي أقيمت بمركز التنمية الرياضية والشبابية " الجزيرة ٢ " بمدينة السادس من اكتوبر.

وشهدت البطولة حضور عدد كبير من رؤساء قطاعات الناشئين بالأندية المصرية المختلفة؛وبإشراف من المدير الفني للمشروع الدكتور محمود سعد.

واستهدفت فاعليات البطولة التنشيطية  متابعة اللاعبين المميزين واستقطاب العناصر الواعدة للانضمام إلى الأندية المختلفة ، حيث جاءت المشاركة واسعة من 12 محافظة ضمن محافظات «كابيتانو مصر»، وبمشاركة اكثر من 300 لاعب بمراكز تدريب المشروع ، ما يعكس حجم وقوة المشروع وانتشاره على مستوى الجمهورية.

رعاية رئيس الجمهورية لـ مشروع كابيتانو

حيث اكد  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مشروع «كابيتانو مصر» يحظى برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية، ويُعد من اهم المشروعات القومية لاكتشاف المواهب الناشئة في كرة القدم المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع أسهم في انتقال اكثر من ١٥٠ لاعب من العناصر المتميزة إلى كبرى الأندية المصرية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن إقامة البطولة على ملاعب مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر «الجزيرة 2» جاءت نظرًا لجاهزية الملاعب وتوافر الإمكانات الفنية والتنظيمية اللازمة لاستضافة مثل هذه البطولات، وهو ما انعكس في الإشادات الواسعة من المشاركين بحسن التنظيم وجودة الملاعب، وخروج البطولة بصورة مشرفة ولافتة.

وفي السياق ذاته، تزامن مع فعاليات البطولة تنظيم بطولة كبرى للألعاب الإلكترونية FC26، شملت منافسات للبنين والبنات في الفئات العمرية من 9 إلى 16 عامًا، وشهدت منافسات قوية وممتعة، وتم تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، في إطار دعم الوزارة للرياضات الحديثة وتنمية مهارات النشء والشباب.

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

عيد هيكل ، عضو مجلس النواب الأسبق

عيد هيكل يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد السبت القادم

المهندس حازم الجندي - عضو مجلس الشيوخ

نائب يتقدم باقتراح برغبة لسرعة إنهاء أزمة قصر ثقافة طنطا وتوفير مقر بديل دائم

النائب أحمد فؤاد أباظة - رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

عربية النواب تشيد بدور القاهرة في حماية السودان وتطالب بتغليب المصلحة الوطنية

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

