تكنولوجيا وسيارات

بعد تراجع الأسعار.. شيفروليه لانوس سيدان بربع مليون جنيه | اعرف مواصفاتها

شيفروليه لانوس موديل 2011
شيفروليه لانوس موديل 2011
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

شيفروليه لانوس موديل 2011

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه لانوس موديل 2011، وتنتمي لانوس لفئة السيارات السيدان .

مواصفات شيفروليه لانوس موديل 2011 الخارجية

شيفروليه لانوس موديل 2011

تمتلك سيارة شيفروليه لانوس موديل 2011 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة شيفروليه، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك شيفروليه لانوس موديل 2011

شيفروليه لانوس موديل 2011

تستمد سيارة شيفروليه لانوس موديل 2011 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 185 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة شيفروليه لانوس موديل 2011 الداخلية

شيفروليه لانوس موديل 2011

زودت مقصورة سيارة شيفروليه لانوس موديل 2011 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي للتخزين، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومرآة داخلية للرؤية .

سعر شيفروليه لانوس موديل 2011

تباع سيارة شيفروليه لانوس موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
 

شيفروليه لانوس موديل 2011

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيوبة .

سوق السيارات المصري السيارات المستعملة شيفروليه لانوس موديل 2011 لانوس مواصفات شيفروليه لانوس شيفروليه لانوس

