بعد تراجع الأسعار.. شيفروليه لانوس سيدان بربع مليون جنيه | اعرف مواصفاتها

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه لانوس موديل 2011، وتنتمي لانوس لفئة السيارات السيدان .

مواصفات شيفروليه لانوس موديل 2011 الخارجية

تمتلك سيارة شيفروليه لانوس موديل 2011 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة شيفروليه، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك شيفروليه لانوس موديل 2011

تستمد سيارة شيفروليه لانوس موديل 2011 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 185 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة شيفروليه لانوس موديل 2011 الداخلية

زودت مقصورة سيارة شيفروليه لانوس موديل 2011 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي للتخزين، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومرآة داخلية للرؤية .

سعر شيفروليه لانوس موديل 2011

تباع سيارة شيفروليه لانوس موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .



وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيوبة .