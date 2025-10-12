وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

أفادت قناة القاهرة الإخبارية ،في نبأ عاجل لها عن وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بشرم الشيخ.



وأوضحت أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة أثناء سير المركبة.



وأشارت إلى أن السيارة كانت تقل 5 قطريين وسائقًا مصريًا، بالإضافة إلى اثنين من المصابين القطريين في حالة غير مستقرة، وحالة واحدة مستقرة بين المصابين.

الجدير بالذكر ، ان الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة أثناء سير السيارة .



وكانت السيارة تقل 5 دبلوماسيين قطريين وسائقا مصريا ، بالإضافة إلي أن الدبلوماسيين القطريين الذين تعرضوا للحادث من موظفي السفارة.



فيما يوجد 2 من المصابين القطريين في حالة غير مستقرة ، وحالة السائق المصري مستقرة مصاب بكدمات وكسور.



وكانت سيارة الدبلوماسيين القطريين كانت متجهة من القاهرة لشرم الشيخ.