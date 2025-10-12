بمشاركة 13 دولة عربية.. انطلاق النسخة الثالثة من برلمان الشباب العربي بالقاهرة برعاية الرئيس السيسي

في إطار فعاليات النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية خلال الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر 2025، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، انطلقت اليوم فعاليات الجلسة البرلمانية الخاصة بإجراء الانتخابات الداخلية للنموذج، وانضمام الأعضاء إلى اللجان النوعية المختلفة، وذلك من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع.

تأتي الجلسة في مستهل البرنامج البرلماني للنموذج، بهدف تعريف الشباب العربي المشارك بآليات إدارة الجلسات البرلمانية ونظام العمل داخل اللجان، وكيفية صياغة المقترحات والتوصيات، إلى جانب التدريب على الممارسات الديمقراطية وأساليب الحوار البرلماني البنّاء، بما يعزز ثقافة المشاركة الفاعلة والمسؤولية الوطنية لدى الشباب العربي.

شهدت الجلسة حضور كلٍّ من: فيصل غسال الوزير المفوض ومدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، والدكتور علوم حميدة مقرر جلسات مجلس النواب، والدكتور رأفت صبحي رئيس قطاع المضابط بالمجلس، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني،

وراندا البيطار مدير عام برلمان الشباب والطلائع، إضافةً إلى عدد من القيادات التنفيذية بوزارة الشباب والرياضة.

ويشارك في الفعاليات وفود من دول: فلسطين، ليبيا، اليمن، العراق، تونس، الإمارات، سلطنة عمان، قطر، الأردن، الصومال، موريتانيا، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.