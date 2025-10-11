قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ويتكوف يزور قاعدة عسكرية في غزة للتأكد من انسحاب قوات الاحتلال منها
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي بعد إصابته بمعارك جنوب قطاع غزة
منتخب مصر يختتم تدريبه باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة غينيا بيساو
الأهلي يعرض عمر الساعي على ياس سوروب لحسم مصيره في يناير
أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً
منتخب مصر يدعو مرموش وإمام عاشور لحضور احتفالية التأهل للمونديال
قمة شرم الشيخ للسلام.. الرئيسان السيسي وترامب يترأسان اجتماعاً دولياً لقادة 20 دولة لإنهاء حرب غزة
بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة |رئاسة الجمهورية : الإثنين قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي وترامب
وزير الحرب الأمريكي: تشكيل قوة مشتركة جديدة لسحق عصابات المخدرات في الكاريبي
مش عارفة الناس متغاظة ليه؟.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها من أحمد عبد المنعم
وزير الزراعة: الدولة نجحت في تحقيق نحو 60% من الاكتفاء الذاتي من القمح
وزير الزراعة: نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر ونائب شئون التعليم يؤديان صلاتي المغرب والعشاء وسط الطلاب بمسجد المدينة

رئيس جامعة الأزهر ونائب شئون التعليم والطلاب يؤديان صلاتي المغرب والعشاء وسط أبنائهم الطلاب بمسجد المدينة الجامعية بمدينة نصر
رئيس جامعة الأزهر ونائب شئون التعليم والطلاب يؤديان صلاتي المغرب والعشاء وسط أبنائهم الطلاب بمسجد المدينة الجامعية بمدينة نصر
إيمان طلعت

قام فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، مساء اليوم، عقب انتهاء جدول أعماله في إدارة الجامعة بزيارة إلى المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر يرافقه الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والأستاذ اسامة توفيق رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، والدكتور أحمد كشك، مدير عام رعاية الطلاب.

ويأتي ذلك في إطار حرصه على التواصل الدائم والمستمر مع جميع منسوبي جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم. 

وخلال لقائه بأبنائه الطلاب في مسجد المدينة الجامعية بمدينة نصر أدى رئيس الجامعة والوفد المرافق معه صلاتي المغرب والعشاء مع أبنائه الطلاب.

وفي حديث من القلب أعلن رئيس الجامعة سعي إدارة الجامعة الحثيث لتوفير جميع سبل الراحة الممكنة لجميع الطلاب والطالبات في المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم.

وأشار رئيس الجامعة أن العام الدراسي الجديد بدأ وقد  استقبلت الجامعة طلابها الجدد بكليات جديدة وبرامج علمية متميزة تلبي حاجة المجتمع وسوق العمل.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم افتتاح كليتين للذكاء الاصطناعي للبنين والبنات في القاهرة، وتم افتتاح كليتين للطب البيطري؛ الأولى في حوش عيسي بمحافظة البحيرة خدمة لطلاب الوجه البحري، والثانية في أسيوط خدمة لطلاب الوجه القبلي، إضافة إلى برامج علمية متميزة تم افتتاحها هذا العام الدراسي (2025 - 2026).

وحثَّ رئيس الجامعة الطلاب على متابعة جميع الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة والحرص على الاشتراك فيها؛ ومنها: مسابقة القراءة الحرة التي يحصل الطالب الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها (100) ألف جنيه، والمركز الثاني (75) ألف جنيه  والمركز الثالث (50) ألف جنيه.

كما حثهم على المشاركة في مسابقة القرآن الكريم السنوية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، بجانب المسابقات الأخرى.

ووجه رئيس الجامعة أمين عام الجامعة، ورئيس الادارة المركزية للمدن الجامعية، ومدير عام رعاية الطلاب بالعمل على التواصل المستمر مع أبنائهم الطلاب على مدار الساعة، كما وجه فضيلته بتذليل جميع العقبات وتوفير كل سبل الراحة الممكنة التي من شأنها مساعدة الطلاب على استكمال مسيرتهم التعليمية.

رئيس جامعة الأزهر نائب شئون التعليم والطلاب رئيس جامعة الأزهر يؤدي صلاتي المغرب والعشاء وسط الطلاب جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

سعر الدولار

58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

صورة أرشيفية

حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل

شهر رمضان المبارك 2026

أول أيام رمضان 2026 .. فلكيا البحوث تعلن الموعد باليوم والشهر

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر ونائب شئون التعليم والطلاب يؤديان صلاتي المغرب والعشاء وسط أبنائهم الطلاب بمسجد المدينة الجامعية بمدينة نصر

رئيس جامعة الأزهر ونائب شئون التعليم يؤديان صلاتي المغرب والعشاء وسط الطلاب بمسجد المدينة

الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار

الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار

رئيس جامعة الأزهر

الفرق بين الإيمان والإسلام ودقة استعمال كل منهما في القرآن والسنة

بالصور

أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً

ديان كيتون
ديان كيتون
ديان كيتون

طريقة عمل الإنجليز كيك.. سر الطعم الأصلي والهشاشة المثالية

طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد
طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد
طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد

رخيصة وبتتحضر فى ثواني .. 3 وصفات طبيعية لعلاج ارتفاع الضغط

ارتفاع الضغط
ارتفاع الضغط
ارتفاع الضغط

طعم شهي.. اعرفي طريقة عمل البطاطا بالبشاميل

البطاطا بالبشاميل
البطاطا بالبشاميل
البطاطا بالبشاميل

فيديو

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد