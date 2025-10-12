قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس تُؤكد صعوبة مفاوضات المرحلة الثانية واستعدادها لمواجهة العدوان
أسامة نبيه: منتخب الشباب ميقدرش يكسب اليابان ونيوزيلندا.. لهذه الأسباب
المدرب الصربي حسم الأمر.. زوران مانولوفيتش يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لتولي مهمة تدريب الفريق
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي فى السوبر الأفريقى
انفراجة مرتقبة في صفقة التبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية خلال ساعات|تفاصيل
وزير الخارجية الأسبق: النظام الدولي مبني على صفقة سياسية بعد الحرب العالمية الثانية|فيديو
مصرع 16 شخصًا في انفجار مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يثمن جهود مصر وقطر وتركيا لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة
مدرب منتخب الشباب يكشف أسباب الخروج من المونديال ويُهاجم لائحة اللعب النظيف
تعرّف على مجموعة منتخب مصر في كأس العرب
أمريكا تهدد بريطانيا بوقف تبادل المعلومات بسبب قضية تجسس لصالح الصين
الاتحاد الأرجنتيني يستبعد «إنزو فرنانديز» نجم تشيلسي الإنجليزي من معسكر منتخب بلاده.. لهذا السبب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
المدرب الصربي حسم الأمر.. زوران مانولوفيتش يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لتولي مهمة تدريب الفريق

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
أحمد أيمن

كشف الصربي زوران مانولوفيتش عن حقيقة مفاوضات النادي معه لتولي مهمة تدريب الفريق الاول الكروى بالزمالك حال رحل البلجيكى يانيك فيريرا.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قد أعلن مطلع الموسم الحالي، التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد.

هل يرحل فيريرا عن الزمالك؟

الحديث عن إقالة يانيك فيريرا يأتي عقب سوء نتائج الزمالك خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 2-1، رغم تقدم الزمالك في الشوط الأول.

واستمرارًا لمسلسل نزيف النقاط، تعثر الزمالك أمام غزل المحلة في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز، حيث انتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

بهذه النتائج، فرط الزمالك في الابتعاد بصدارة الدوري، حيث يتقاسم حاليا الصدارة مع المصري والأهلي بفارق الأهداف مع وجود مباراة متبقية للمارد الأحمر.

واستقر مسئولو نادي الزمالك على إجراء تسوية مالية مع يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قبل اتخاذ قرار إقالته من منصبه في حال حسم الاتفاق مع جون إدوارد المدير الرياضي على رحيله.

حل أزمة الشرط الجزائي 

وضع مسئولو الزمالك فكرة حصول يانيك فيريرا على شرط جزائي يتراوح بين راتب شهرين إلى 3 أشهر مع سدادها بنظام شهري على رأس الحلول المطروحة لفسخ عقد يانيك فيريرا المدير الفني.

ويسعى الزمالك لعدم زيادة الشرط الجزائي المنتظر سداده إلى يانيك فيريرا عن 100 ألف دولار رفقة جهازه الفني المعاون في الفترة المقبلة خاصة في ظل الاتفاق على ضرورة رحيل المدرب البلجيكي عن الفريق.

ويأمل مسئولو الزمالك في إنهاء جون إدوارد المدير الرياضي تمسكه ببقاء يانيك فيريرا مديرا فنيا له وفتح باب الرحيل أمام المدرب البلجيكي وتعيين مدير فني جديد في الفترة المقبلة.

من هو بديل يانيك فيريرا؟

ارتبط اسم المدرب الصربي زوران مانولوفيتش بتدريب الزمالك خلفا لفيريرا، حيث علق مانولوفيتش على هذه الأنباء، قائلا: تدريب الابيض؟ كل شيء وارد بكرة القدم، ولكني مازلت مرتبط بعقد مع نادي السويحلي الليبي، ولم يتواصل معى حتى الآن أحد من القلعه البيضاء.

وتابع: إذا تلقيت عرض من الفارس الابيض بالتأكيد سأوافق على تدريب الزمالك، بشرط أن تكون بنود العقد جيدة، مختتما: "كما أكدت كل شيء وارد في كرة القدم وسنرى ما سيحدث".

الزمالك أخبار الزمالك يانيك فيريرا مدرب الزمالك مباراة الأهلى والزمالك

