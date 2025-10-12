المدرب الصربي حسم الأمر.. زوران مانولوفيتش يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لتولي مهمة تدريب الفريق

كشف الصربي زوران مانولوفيتش عن حقيقة مفاوضات النادي معه لتولي مهمة تدريب الفريق الاول الكروى بالزمالك حال رحل البلجيكى يانيك فيريرا.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قد أعلن مطلع الموسم الحالي، التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد.

هل يرحل فيريرا عن الزمالك؟

الحديث عن إقالة يانيك فيريرا يأتي عقب سوء نتائج الزمالك خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 2-1، رغم تقدم الزمالك في الشوط الأول.

واستمرارًا لمسلسل نزيف النقاط، تعثر الزمالك أمام غزل المحلة في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز، حيث انتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

بهذه النتائج، فرط الزمالك في الابتعاد بصدارة الدوري، حيث يتقاسم حاليا الصدارة مع المصري والأهلي بفارق الأهداف مع وجود مباراة متبقية للمارد الأحمر.

واستقر مسئولو نادي الزمالك على إجراء تسوية مالية مع يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قبل اتخاذ قرار إقالته من منصبه في حال حسم الاتفاق مع جون إدوارد المدير الرياضي على رحيله.

حل أزمة الشرط الجزائي

وضع مسئولو الزمالك فكرة حصول يانيك فيريرا على شرط جزائي يتراوح بين راتب شهرين إلى 3 أشهر مع سدادها بنظام شهري على رأس الحلول المطروحة لفسخ عقد يانيك فيريرا المدير الفني.

ويسعى الزمالك لعدم زيادة الشرط الجزائي المنتظر سداده إلى يانيك فيريرا عن 100 ألف دولار رفقة جهازه الفني المعاون في الفترة المقبلة خاصة في ظل الاتفاق على ضرورة رحيل المدرب البلجيكي عن الفريق.

ويأمل مسئولو الزمالك في إنهاء جون إدوارد المدير الرياضي تمسكه ببقاء يانيك فيريرا مديرا فنيا له وفتح باب الرحيل أمام المدرب البلجيكي وتعيين مدير فني جديد في الفترة المقبلة.

من هو بديل يانيك فيريرا؟

ارتبط اسم المدرب الصربي زوران مانولوفيتش بتدريب الزمالك خلفا لفيريرا، حيث علق مانولوفيتش على هذه الأنباء، قائلا: تدريب الابيض؟ كل شيء وارد بكرة القدم، ولكني مازلت مرتبط بعقد مع نادي السويحلي الليبي، ولم يتواصل معى حتى الآن أحد من القلعه البيضاء.

وتابع: إذا تلقيت عرض من الفارس الابيض بالتأكيد سأوافق على تدريب الزمالك، بشرط أن تكون بنود العقد جيدة، مختتما: "كما أكدت كل شيء وارد في كرة القدم وسنرى ما سيحدث".