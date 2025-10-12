نجم الزمالك السابق: نظام التصفيات سهّل من مهمة منتخب مصر في التأهل لكأس العالم

يري أحمد الميرغني نجم نادي الزمالك السابق أن تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن لا يعتبر إنجازًا في ظل ضعف المجموعة الأولى التي تواجد فيها المنتخب.



وقال "الميرغني" في تصريحات لبرنامج "الديفيندر"، مع الإعلامي أحمد بكري، المُذاع على قناة الشمس: "منتخب مصر كبير ويملك العديد من الأسماء اللامعة مثل صلاح ومرموش ومصطفى محمد، وأن نظام التصفيات سهّل من مهمة منتخب مصر في التأهل لكأس العالم".

ويخوض المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم فى العاشرة من مساء اليوم مواجهة «استعراضية»، أمام غينيا بيساو «الكلاب البرية»، فى ختام مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026، على ملعب استاد القاهرة الدولى.

ومن المقرر المباراة علي قناة اون سبورت الحاصلة علي حق المباراة.

وحسم «الفراعنة» صدارة ترتيب المجموعة الأولى بـ 23 نقطة من 9 مباريات، وبالتالى التأهل إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخه، بغض النظر عن نتيجة مباراة الليلة التى ستكون أشبه بالاحتفالية بعد تحقيق هذا الإنجاز، وسط حضور جماهيرى يصل لأكثر من 50 ألف مشجع متوقع حضورهم فى استاد «الرعب»، لتشجيع الفراعنة وتهنئتهم بالإنجاز الذى تحقق على أرض الواقع.