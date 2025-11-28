لحظة استعادة الثقة.. جوارديولا يعلق على مواجهة مانشستر سيتي وليدز يونايتد

وصف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، مباراة السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليدز يونايتد بأنها لحظة حاسمة تتطلب التركيز والرد، في ظل اتساع الفارق مع المتصدر آرسنال.

قال جوارديولا اليوم الجمعة في تصريحات للصحفيين: "لطالما اكتسبتُ الخبرة للحديث عن المباراة القادمة، وبعد ذلك سنرى. أعلم أن الفارق كبير، وأرسنال قوي جدًا، ونرى أنهم يتحسنون مباراةً تلو الأخرى كفريق".

مانشستر سيتي، ثالث الدوري، يتخلف عن أرسنال بسبع نقاط بعد 12 مباراة، ويتأخر بنقطة واحدة عن تشيلسي صاحب المركز الثاني. يحتل ليدز المركز الثامن عشر في منطقة الهبوط.

يسعى رجال جوارديولا إلى استعادة توازنهم بعد هزيمتهم الأخيرة - هزيمتهم 2-1 في الدوري أمام نيوكاسل، وخسارة 2-0 أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا.

في هزيمتهم أمام نيوكاسل، قال المدرب إن لاعبيه لعبوا "لتجنب الأخطاء، ولتجنب القيام بأي شيء، وهذا صعب للغاية".

وأضاف: "في كرة القدم، عليك أن تلعب، وفي الدفاع، عليك أن تحاول، وإذا خسرت في تصرفاتك، فقد فعلت ذلك؛ لقد لعبوا بحذر".

بعد هزيمة ليفركوزن، أشار جوارديولا أيضًا إلى أن لاعبيه يفتقرون إلى الثقة.

وواصل: "كنت وما زلت أثق بهم ثقة كبيرة. أُقدّر ما هم عليه كلاعبي كرة قدم تقديرًا كبيرًا.

أكمل: "ربما أعتبرهم أسمى مما يعتبرون أنفسهم. لقد كان درسًا جيدًا لي، فخبرتي كمدرب كانت درسًا جيدًا لي للمستقبل".

أجرى جوارديولا 10 تغييرات على فريقه ضد ليفركوزن يوم الثلاثاء، وكانت نتائجها عكسية بشكل كبير. دخل إيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي في الدوري، بديلًا في الشوط الثاني، لكنه لم يُقدم أي أداء بطولي في الدقائق الأخيرة من المباراة.