مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
مقامرة.. أول تعليق من جوارديولا بعد الخسارة من ليفركوزن

جوارديولا
جوارديولا
مجدي سلامة

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مسؤوليته عن الخسارة أمام باير ليفركوزن، بثنائية نظيفة، وأقر بأن قراره إجراء تعديلات على التشكيلة الأساسية كان خطًأ فادحًا.


وأجرى مدرب سيتي عشرة تغييرات على التشكيلة التي خاضت مباراة مطلع الأسبوع بالدوري الإنجليزي الممتاز، والتي خسرها الفريق بنتيجة 2-1 على ملعب نيوكاسل يونايتد تاركًا لاعبين بارزين مثل المهاجم إرلينج هالاند، صاحب 14 هدفا في الدوري هذا الموسم، على مقاعد البدلاء.


وسارع المدرب إلى الاعتراف بأن هذه المقامرة أتت بنتائج عكسية.


وقال في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "بالغت في التغييرات، اتخذت هذا القرار لأن الموسم طويل، نخوض مباريات كل يومين أو ثلاثة ويجب أن يشارك الجميع، لكن ربما بالغت في هذه التغييرات وهو ما تظهره النتيجة، إنها المرة الأولى في حياتي التي أفعل فيها ذلك، وكان الأمر أكثر من اللازم، أدركت ذلك".


ودافع المدرب الإسباني عن أسبابه، مشيرًا إلى جدول المباريات المزدحم الذي يشمل مباريات محلية ومباريات دولية خاصة بالنسبة لهالاند الذي يتحمل عبء التسجيل مع سيتي ومنتخب النرويج.


وأضاف: "من خلال غريزتي وحدسي، شعرت أن الفريق في حالة رائعة ويتدرب جيدا ولذلك اتخذت هذا القرار خاصة أن المباراة كانت على ملعبنا، بالنسبة للمستقبل، بالنسبة للمباريات المقبلة، لدينا فولهام، لدينا سندرلاند، وريال مدريد، الكثير من المباريات، لا يمكن أن يلعب إيرلينج طوال الوقت لمدة 95 دقيقة، لا يوجد إنسان يمكنه الاستمرار طوال هذه المدة".


وأشار جوارديولا إلى أن اللاعبين الذين شاركوا منذ البداية أمس الثلاثاء كانوا يشعرون بضغط كبير.


وتابع: "أعتقد أنهم انشغلوا أكثر بعدم ارتكاب أخطاء لعدم معاقبة الفريق. لم يلعبوا بحرية وثقة".


وأنهت الخسارة مسيرة سيتي التي استمرت 23 مباراة دون هزيمة على أرضه في مرحلة المجموعات أو الدوري في المسابقة، وتركته في المركز السادس مؤقتًا في جدول الترتيب برصيد عشر نقاط بعد خمس مباريات.


ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى بعد ثماني مباريات من مرحلة الدوري مباشرة إلى دور 16.


والمباراة القادمة لسيتي في دوري الأبطال ستكون على ملعب العملاق الأوروبي ريال مدريد في العاشر من ديسمبر، لكن جوارديولا لا يشعر بالقلق.


واختتم: "لدينا الوقت للاستعداد لريال مدريد".

