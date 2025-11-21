جوارديولا: سعيد بتأهل هالاند مع منتخب النرويج لكأس العالم

أبدى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، سعادته بتأهل لاعبه النرويجي إيرلينج هالاند إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك مع منتخب بلاده، مشيرًا إلى أنه لاعب من طراز عالمي.



وتأهل منتخب النرويج للمرة الأولى إلى كأس العالم منذ 1998، وساهم هالاند بشكل كبير في تأهله.



وسجل هالاند ثنائية في الفوز على إيطاليا 4-1 قبل أيام مما منح النرويج التأهل ورفع اللاعب رصيده في تصفيات كأس العالم 2026 إلى 16 هدفا وهو ضعف عدد الأهداف التي سجلها صاحب المركز الثاني في قائمة الهدافين.



كما سجل اللاعب – البالغ من العمر 25 عامًا - 19 هدفا في 15 مباراة مع سيتي.



وقال جوارديولا في تصريحات عبر مؤتمر صحفي قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: "كان هالاند مذهلا هذا الموسم، حطم الكثير من الأرقام القياسية الفردية والشخصية وأرقام الدوري الإنجليزي الممتاز والنرويج".



وتابع: "أنا سعيد من أجل منتخب النرويج، عدد من لاعبي هذا المنتخب لم يكونوا قد ولدوا حتى في آخر مرة شاركوا فيها في كأس العالم، يحظى هالاند بمكانة كبيرة في كرة القدم، إنه لاعب من طراز عالمي رفيع، ويستحق المشاركة في كأس العالم، إنه في عمر مثالي ونضج بما يكفي وأنا سعيد للغاية من أجله".

المنافسة على اللقب

وسيتطلع سيتي، الذي حقق سلسلة من أربعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات بما في ذلك الفوز 3-صفر على ليفربول حامل اللقب، للاقتراب من المتصدر أرسنال بالفوز على نيوكاسل يونايتد غدا السبت.



ويملك فريق المدرب جوارديولا 22 نقطة من 11 مباراة متأخرا بفارق أربع نقاط عن أرسنال الذي سيواجه غريمه توتنهام هوتسبير يوم الأحد.



وأضاف: "أرسنال فريق قوي وأظهر ذلك في السنوات القليلة الماضية وليس هذا الموسم فقط. إنه فريق لا تشوبه شائبة، إنه نفس الشعور الذي انتابني عندما واجهنا ليفربول في الماضي، الشعور الذي كان لدي هو أنهم لن يضيعوا الكثير من النقاط، إذا تمكنوا من الابتعاد كثيرا، سيكون من الصعب اللحاق بهم - كما فعل ليفربول في الموسم الماضي".



واختتم: "على الفرق المطاردة الضغط بقوة، عندما تكون المسافة كبيرة جدًا، يكون الأمر صعبا للغاية، في الوقت نفسه، نحن في نوفمبر، ولم يحسم أي شيء حتى الآن، في شهر فبراير أو مارس، كن حذرا - ولكن الآن هي بداية الموسم".



وأشار إلى إن ماتيو كوفاتشيتش ورودري هما اللاعبان الوحيدان غير المتاحين لمباراة السبت بسبب الإصابات.