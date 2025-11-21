قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوارديولا: سعيد بتأهل هالاند مع منتخب النرويج لكأس العالم

هالاند
هالاند
القسم الرياضي

أبدى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، سعادته بتأهل لاعبه النرويجي إيرلينج هالاند إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك مع منتخب بلاده، مشيرًا إلى أنه لاعب من طراز عالمي.


وتأهل منتخب النرويج للمرة الأولى إلى كأس العالم منذ 1998، وساهم هالاند بشكل كبير في تأهله.


وسجل هالاند ثنائية في الفوز على إيطاليا 4-1 قبل أيام مما منح النرويج التأهل ورفع اللاعب رصيده في تصفيات كأس العالم 2026 إلى 16 هدفا وهو ضعف عدد الأهداف التي سجلها صاحب المركز الثاني في قائمة الهدافين.


كما سجل اللاعب – البالغ من العمر 25 عامًا - 19 هدفا في 15 مباراة مع سيتي.


وقال جوارديولا في تصريحات عبر مؤتمر صحفي قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: "كان هالاند مذهلا هذا الموسم، حطم الكثير من الأرقام القياسية الفردية والشخصية وأرقام الدوري الإنجليزي الممتاز والنرويج".


وتابع: "أنا سعيد من أجل منتخب النرويج، عدد من لاعبي هذا المنتخب لم يكونوا قد ولدوا حتى في آخر مرة شاركوا فيها في كأس العالم، يحظى هالاند بمكانة كبيرة في كرة القدم، إنه لاعب من طراز عالمي رفيع، ويستحق المشاركة في كأس العالم، إنه في عمر مثالي ونضج بما يكفي وأنا سعيد للغاية من أجله".

المنافسة على اللقب
وسيتطلع سيتي، الذي حقق سلسلة من أربعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات بما في ذلك الفوز 3-صفر على ليفربول حامل اللقب، للاقتراب من المتصدر أرسنال بالفوز على نيوكاسل يونايتد غدا السبت.


ويملك فريق المدرب جوارديولا 22 نقطة من 11 مباراة متأخرا بفارق أربع نقاط عن أرسنال الذي سيواجه غريمه توتنهام هوتسبير يوم الأحد.


وأضاف: "أرسنال فريق قوي وأظهر ذلك في السنوات القليلة الماضية وليس هذا الموسم فقط. إنه فريق لا تشوبه شائبة، إنه نفس الشعور الذي انتابني عندما واجهنا ليفربول في الماضي، الشعور الذي كان لدي هو أنهم لن يضيعوا الكثير من النقاط، إذا تمكنوا من الابتعاد كثيرا، سيكون من الصعب اللحاق بهم - كما فعل ليفربول في الموسم الماضي".


واختتم: "على الفرق المطاردة الضغط بقوة، عندما تكون المسافة كبيرة جدًا، يكون الأمر صعبا للغاية، في الوقت نفسه، نحن في نوفمبر، ولم يحسم أي شيء حتى الآن، في شهر فبراير أو مارس، كن حذرا - ولكن الآن هي بداية الموسم".


وأشار إلى إن ماتيو كوفاتشيتش ورودري هما اللاعبان الوحيدان غير المتاحين لمباراة السبت بسبب الإصابات.

جوارديولا مانشستر سيتي هالاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

اليماحي يرحّب باعتماد الأمم المتحدة قرارات داعمة لفلسطين بأغلبية ساحقة

السفارة الفرنسية في مالي

فرنسا تخفض عدد موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين في مالي

الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي

اتصال بين زيلينسكي ونائب ترامب لبحث خطة وقف الحرب الأوكرانية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد