أول تعليق من هالاند بعد تأهل النرويج لكأس العالم

أكد إيرلينج هالاند، مهاجم النرويج ومانشستر سيتي، أن التأهل لكأس العالم كان الهدف الرئيسي لللاعبين، بعد الفوز العريض على منتخب إيطاليا 4-1 في ختام مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



سجل هالاند هدفين في فوز النرويج 4-1 على إيطاليا أمس الأحد، رافعًا رصيده التهديفي الاستثنائي في تصفيات كأس العالم 2026 إلى 16 هدفًا، أي ضعف أي لاعب آخر في أوروبا.



وقال مهاجم مانشستر سيتي: "الأمر يتعلق بالدخول في مناطق أستطيع فيها تسجيل أغلب الأهداف، كان الأمر جنونيًا تمامًا، أنا فخور، وهذا أمر رائع حقًا، إن قدرتنا على الحضور إلى هنا والفوز بنتيجة 4-1، تُظهر أننا لا يمكن التنبؤ باسلوبنا".



صرح هالاند للصحفيين مؤخرًا أن تأهل النرويج لكأس العالم هو "الهدف الرئيسي" في مسيرته، مضيفًا أن ضمان تأهلهم لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ليس مجرد إنجاز شخصي له، بل هو شهادة على تطور النرويج.



وأتم: "لقد كسرنا القواعد وأصبحنا لاعبين أفضل على المستوى الفردي، حقق لاعبون إنجازات حقيقية، مثل أنطونيو نوسا وأوسكار بوب، من المهم أن تسعد قلوبنا، فنحن شعب صغير، أشعر أن هذه بداية لشيء عظيم، من المهم أن نستمتع باللحظة".



ويحتل صدارة قائمة هدافين تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم بـ16 هدفًا، متفوقًا على هاري كين قائد منتخب إنجلترا، وممفيس ديباي مهاجم هولندا، وماركو أرناوتوفيتش لاعب النمسا، الذي سجل كل منهم ثمانية أهداف.