انهيار منزل مكون من طابقين في المنيا
حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري
إسماعيل الليثي يتعرض لحادث سير أثناء عودته من أسيوط
ترامب: دول وقادة رائعون أكدوا انضمامهم لاتفاقيات إبراهام
الحلم أصبح حقيقة.. النقل تطلق التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع والمونوريل في يوم واحد
قبل مواجهة الأهلي.. بشرى لجماهير الزمالك بشأن بيزيرا
حظك اليوم 7 نوفمبر 2025 .. مفاجآت وفرص لكل الأبراج
فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة .. وأفضل صيغة ترددها للفجر
نتنياهو: إنشاء مدينة في غزة لفصل حماس عن السكان
عقوبات رادعة تواجه المتورطين في إهانة الأطقم الطبية وفقا للقانون
4.65 مليار دولار.. القضاء الأمريكي يلزم ترامب بتمويل برنامج المساعدات الغذائية
يديعوت أحرونوت: صفقة بوينج مع 3 دول ضمن مسار الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية
رياضة

هالاند يحصل علي جائزة أفضل لاعب في أكتوبر

هالاند
هالاند
يمنى عبد الظاهر

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن حصول المهاجم ايرلينج هالاند، على جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر الماضي بالفريق.

وقال الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، أن هالاند حصل على أعلى نسبة تصويت متفوقا على الثنائي نيكو جونزاليس وماتيوس نونيز.

وحصل المهاجم النرويجى على الجائزة بتصويت جماهير مانشستر سيتي بعد أن أحرز ستة أهداف في خمس مباريات، خلال شهر أكتوبر الماضي، بواقع 3 أهداف في بطولة الدوري ومثلهم في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل المهاجم النرويجي هدفين خلال التعادل ضد موناكو الفرنسي بهدفين لمثلهما في بطولة دوري أبطال أوروبا، ثم أحرز هدف الفوز ضد برينتفورد بالدوري، ثم هدفين ضد إيفرتون بالدورى، وهدف ضد فياريال الإسباني بدورى أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 19 نقطة متأخر بفارق ست نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة برصيد 25 نقطة.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول بقمة منافسات الجولة الحادية عشر بالبريميرليج، مساء يوم الأحد المقبل.

