هالاند يحصل علي جائزة أفضل لاعب في أكتوبر

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن حصول المهاجم ايرلينج هالاند، على جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر الماضي بالفريق.

وقال الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، أن هالاند حصل على أعلى نسبة تصويت متفوقا على الثنائي نيكو جونزاليس وماتيوس نونيز.

وحصل المهاجم النرويجى على الجائزة بتصويت جماهير مانشستر سيتي بعد أن أحرز ستة أهداف في خمس مباريات، خلال شهر أكتوبر الماضي، بواقع 3 أهداف في بطولة الدوري ومثلهم في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل المهاجم النرويجي هدفين خلال التعادل ضد موناكو الفرنسي بهدفين لمثلهما في بطولة دوري أبطال أوروبا، ثم أحرز هدف الفوز ضد برينتفورد بالدوري، ثم هدفين ضد إيفرتون بالدورى، وهدف ضد فياريال الإسباني بدورى أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 19 نقطة متأخر بفارق ست نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة برصيد 25 نقطة.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول بقمة منافسات الجولة الحادية عشر بالبريميرليج، مساء يوم الأحد المقبل.