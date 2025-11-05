قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا
مدرب الزمالك يضع خطة عبور بيراميدز في السوبر المصري
للقيادات فقط.. التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الثقافة 2025
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 5-11-2025
رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

هالاند ومرموش
هالاند ومرموش

يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستهدف مانشستر سيتي بقيادة نجمه المصري عمر مرموش، تحقيق انتصاره الثاني على التوالي وتعزيز آماله في التأهل المباشر إلى الدور المقبل.

في المقابل، يتطلع بوروسيا دورتموند، إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في البطولة القارية، واقتحام المربع الذهبي.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثامن في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز التاسع.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “الاتحاد”، وتذاع عبر قناة  beIN SPORTS HD 3 بتعليق حفيظ دراجي.

أبرز تصريحات جوارديولا


وقال مدرب السيتي في تصريحات نقلها موقع ناديه:  “دائمًا في دوري أبطال أوروبا، في النظام القديم، إذا جمعت تسع نقاط على أرضك ونقطة واحدة خارج أرضك، تتأهل”.

وأضاف: “الآن الأمر مختلف تمامًا، لا أقول إنه سيكون سهلاً، لكن في هذه البطولة، يُقدمون دائمًا أفضل ما لديهم ويصلون إلى الأدوار النهائية”.

وختم: “بحصولنا على تسع نقاط إضافية، سنتأهل بالتأكيد وسنكون قريبين من التواجد بين الثمانية الأوائل”.

