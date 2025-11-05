موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستهدف مانشستر سيتي بقيادة نجمه المصري عمر مرموش، تحقيق انتصاره الثاني على التوالي وتعزيز آماله في التأهل المباشر إلى الدور المقبل.

في المقابل، يتطلع بوروسيا دورتموند، إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في البطولة القارية، واقتحام المربع الذهبي.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثامن في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز التاسع.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “الاتحاد”، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق حفيظ دراجي.

أبرز تصريحات جوارديولا



وقال مدرب السيتي في تصريحات نقلها موقع ناديه: “دائمًا في دوري أبطال أوروبا، في النظام القديم، إذا جمعت تسع نقاط على أرضك ونقطة واحدة خارج أرضك، تتأهل”.

وأضاف: “الآن الأمر مختلف تمامًا، لا أقول إنه سيكون سهلاً، لكن في هذه البطولة، يُقدمون دائمًا أفضل ما لديهم ويصلون إلى الأدوار النهائية”.

وختم: “بحصولنا على تسع نقاط إضافية، سنتأهل بالتأكيد وسنكون قريبين من التواجد بين الثمانية الأوائل”.