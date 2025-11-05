قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السنباطي تمنح الفلسطينية ريتاج جحا لقب سفيرة الطفولة للمحبة والسلام
بكين ترفع الرسوم الجمركية عن الواردات الأمريكية
تسريب أول صورة لأصغر سيارة رينو "توينجو الجديدة" الكهربائية بالكامل
الرئيس السيسي يستقبل نظيره القرغيزي في أول زيارة له لمصر
موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029

ممدوح عيد
ممدوح عيد
باسنتي ناجي

كشف ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز مفاجأة بشأن خطة نادي بيراميدز الفترة القادمة.

خطة بيراميدز القادمة 

وقال ممدوح عيد عبرصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"طموحنا لا حدود له، ونسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029 رغم قوة المنافسين وصعوبة الطريق".

بيراميدز يؤدي أول تدريباته في أبوظبي

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري للأبطال.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك مساء الخميس المقبل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي في مباراة نصف نهائي السوبر المصري للأبطال.

وخاض الفريق مرانه على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، واستمر لقرابة الساعة ونصف وشهد مشاركة جميع اللاعبين.

وشهد المران مجموعة من الوحدات البدنية والخططية وتركيز على بعض الجمل وظهرت حالة من التنافس الكبير بين اللاعبين من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي للقاء.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مرانه الأخير غدا الأربعاء في السادسة والربع بتوقيت القاهرة على استاد آل نهيان الذي يستضيف اللقاء ويسبقه المؤتمر الصحفي.

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

ميناء دمياط

تداول 32 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

مضبوطات بني سويف

بني سويف.. ضبط مصنع بدون ترخيص وضبط سلع منتهية الصلاحية بالواسطى

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يتابع إجراءات شكاوى ومطالب المواطنين في اللقاء المفتوح

تسريب أول صورة لأصغر سيارة رينو "توينجو الجديدة" الكهربائية بالكامل

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

