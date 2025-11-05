ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029

كشف ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز مفاجأة بشأن خطة نادي بيراميدز الفترة القادمة.

خطة بيراميدز القادمة

وقال ممدوح عيد عبرصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"طموحنا لا حدود له، ونسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029 رغم قوة المنافسين وصعوبة الطريق".

بيراميدز يؤدي أول تدريباته في أبوظبي

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري للأبطال.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك مساء الخميس المقبل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي في مباراة نصف نهائي السوبر المصري للأبطال.

وخاض الفريق مرانه على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، واستمر لقرابة الساعة ونصف وشهد مشاركة جميع اللاعبين.

وشهد المران مجموعة من الوحدات البدنية والخططية وتركيز على بعض الجمل وظهرت حالة من التنافس الكبير بين اللاعبين من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي للقاء.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مرانه الأخير غدا الأربعاء في السادسة والربع بتوقيت القاهرة على استاد آل نهيان الذي يستضيف اللقاء ويسبقه المؤتمر الصحفي.