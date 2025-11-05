الدردير يطرح سؤالا هاما للجماهير بشأن ييس توروب

وجه الإعلامي عمرو الدرديري سؤالا لجماهير الأهلي بشأن مدرب الفريق الجديد ييس توروب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ونشر الدرديري صورة مدرب الأهلي و علق كاتبا :واثقين فيه يا أهلاوية.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية إلى ملعب "محمد بن زايد" مساء الخميس المقبل، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025.



ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره وتصحيح مساره في رحلة البحث عن لقب جديد يضاف إلى خزائن النادي الأكثر تتويجا بالألقاب في القارة السمراء بينما يدخل سيراميكا المواجهة بحثا عن لقب جديد يضاف لخزائنه خاصة في ظل الدفعة المعنوية الكبيرة التي يتمتعها بها لاعبيه بعد تصدرهم جدول ترتيب الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا غدًا الخميس المقبل الموافق السادس من نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “محمد بن زايد” في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري 2025.