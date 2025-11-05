مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا هاما بشأن رحيل رامي ربيعة

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، سؤالا هاما لجماهير الأهلي بشأن رحيل رامي ربيعة عن الفريق.

وكتب مهيب عبد الهادي: “هل منظومة الأهلي الدفاعية تأثرت برحيل رامي ربيعة في الموسم الحالي؟”.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية إلى ملعب "محمد بن زايد" مساء الخميس المقبل، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025.

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره وتصحيح مساره في رحلة البحث عن لقب جديد يضاف إلى خزائن النادي الأكثر تتويجا بالألقاب في القارة السمراء، بينما يدخل سيراميكا المواجهة بحثا عن لقب جديد يضاف لخزائنه، خاصة في ظل الدفعة المعنوية الكبيرة التي يتمتع بها لاعبوه بعد تصدرهم جدول ترتيب الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا الخميس الموافق السادس من نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “محمد بن زايد” في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري 2025.