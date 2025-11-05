قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
ضربن الطالبة «كارما» بالتجمع.. 3 طالبات يواجهن هذه العقوبة بالقانون
رياضة

إعلامي يكشف عن حكام مباراتي الأهلي وسيراميكا والزمالك وبيراميدز

سيراميكا
سيراميكا
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عن حكام لقائي القلعة الحمراء وسيراميكا ولقاء الزمالك وبيراميدز.

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تقاريــر ــ محمود البنا يدير مواجهة الأهلي وسيراميكا، ومحمد معروف يتولى تحكيم لقاء الزمالك وبيراميدز".

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية إلى ملعب "محمد بن زايد" مساء الخميس المقبل، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025.

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره وتصحيح مساره في رحلة البحث عن لقب جديد يضاف إلى خزائن النادي الأكثر تتويجا بالألقاب في القارة السمراء بينما يدخل سيراميكا المواجهة بحثا عن لقب جديد يضاف لخزائنه خاصة في ظل الدفعة المعنوية الكبيرة التي يتمتعها بها لاعبيه بعد تصدرهم جدول ترتيب الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا غدًا الخميس المقبل الموافق السادس من نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “محمد بن زايد” في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري 2025.

الجوائز المالية لبطولة السوبر 

سيحصل الفريق الفائز باللقب على جائزة مالية ضخمة قدرها 300 ألف دولار، بينما يحصل الوصيف على 200 ألف دولار.

كما ستمنح اللجنة المنظمة كل نادٍ مشارك في البطولة 50 ألف دولار مكافأة على المشاركة، في خطوة تؤكد الاهتمام الكبير بتنظيم نسخة استثنائية من السوبر المصري على أرض الإمارات.
 

موقف الأندية الأربعة في الدوري قبل السوبر

يدخل كل فريق البطولة بمعنويات مختلفة وفقًا لوضعه في جدول الدوري المصري الممتاز حتى الآن:

  •  سيراميكا كليوباترا يتصدر الترتيب برصيد 26 نقطة.
  •  الأهلي في المركز الثاني بـ 23 نقطة.
  •  الزمالك يحتل المركز الثالث بـ 22 نقطة.
  •  بيراميدز يأتي رابعًا بـ 20 نقطة.
التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

جهاز ماك نوتبوك

آبل تستعد لإطلاق أرخص حاسوب ماك بوك محمول في تاريخها

Bmw

كن أول من يشاهد سيارة BMW iX4 الجديدة.. صور

جهاز لوحي

"بوكو" تستعد لإطلاق سلسلة أجهزة بوكو Pad 7 اللوحية

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

