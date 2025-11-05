«البنا» حكمًا لمباراة الأهلي وسيراميكا.. و«معروف» يقود الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طواقم تحكيم مباراتي نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

ويقود مباراة الأهلي وسيراميكا والتي ستقام في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء الخميس محمود البنا ويعاونه كل من أحمد حسام طه وهاني خيري وحكم رابع الإماراتي بدر بجمهور وفي تقنية الفيديو يتواجد محمود عاشور وخالد حسين.

فيما سيقود مباراة الزمالك وبيراميدز والتي ستقام في تمام الساعة السابعة والنصف من نفس اليوم محمد معروف ويعاونه كل من سامي هلهل وطارق مصطفى وحكم رابع الإماراتي زايد النعيمي.

ويتواجد في تقنية الفار كل من حسام عزب ويعاونه شريف عبدالله.