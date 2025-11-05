إيهاب المصري: سيراميكا كليوباترا يستحق تصدّر الدوري.. والأهلي يفتقد إمام عاشور

أكد إيهاب المصري، نجم المصري والمقاولون العرب الأسبق، أن نادي سيراميكا كليوباترا يمتلك العديد من الحلول الفنية ويستحق تصدّر الدوري المصري عن جدارة، مشيدًا بالأداء التنظيمي للفريق وقدرته على التحكم في إيقاع المباريات.

وأضاف المصري خلال برنامجه الماتش على قناة “صدى البلد” مع الإعلامي محمد طارق أضا، أن نادي الأهلي قدّم كل شيء على مستوى كرة القدم أمام فريق المصري، لكنه يعاني من غياب لاعبه الأساسي إمام عاشور، الذي يشكل غيابه صعوبة كبيرة على الفريق.

وشدّد قائلاً: "الأهلي يفتقد للاعب بحجم إمام عاشور، وللأسف إيقاع اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان، هادئ بشكل زائد على الحد في الملعب.

وعن المنافسين الآخرين، أشار إلى أن بيراميدز يعيش أفضل فتراته لكنه يواجه صعوبة أمام الزمالك، مضيفا أن الفريق السماوي يمتلك بدائل عديدة لتعويض غياب بلاتي توريه، مؤكدًا أن اللاعب محمد الشيبي يعد من أفضل المحترفين الذين مروا على الدوري المصري.