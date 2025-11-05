قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مدير الكرة بالمقاولون العرب: نشعر بالحزن للتعادل مع سموحة.. وأهدرنا عدة فرص باللقاء| فيديو

محمد سمير

أعرب طلعت محرم، مدير الكرة بنادي المقاولون العرب، عن حزنه لتعادل الفريق أمام سموحة بهدف لمثله، وفقدانه لنقطتين في صراعه نحو الابتعاد عن منطقة الهبوط بالدوري المصري.

وقال طلعت محرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «نشعر بالحزن نتيجة التعادل اليوم أمام سموحة، والتوفيق لم يحالفنا في مباراة سموحة والحمد لله على أي حال».

وأردف قائلًا: «كان من السهل أن ننتصر بفارق هدفين على الأقل في المباراة ولكن التوفيق لم يحالفنا، وأهدرنا فرصة هدف والمرمى فارغ».

واستطرد قائلًا: «أداء الفريق لم ينحدر في فترات في مسابقة الدوري ولكن الفريق غاب عنه التوفيق في أكثر من مباراة وكنا نصل للمرمى بفرص كثيرة ونهدرها».

وعن المواجهة المقبلة في الجولة الـ14 ضد بيراميدز، قال محرم: «مواجهة بيراميدز صعبة بالتأكيد، ولكن جميع المباريات صعبة في الدوري هذا الموسم».

