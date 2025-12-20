قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

نقابة الممثلين تنعى الفنانة الراحلة سمية الألفي

سمية الألفي
سمية الألفي
أحمد إبراهيم

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، الفنانة الراحل سمية الألفي، التى توفيت عن عمر يناهز 72 عاما تاركة وراءها إرثا حافلا بالأعمال الفنية المهمة التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي. 

وقالت النقابة فى البيان: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة، بخالص التعازي إلى أسرتها، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

مسيرة حياة سمية الألفي 

ولدت «سمية يوسف الألفي»، في 23 يوليو عام 1953 بمحافظة الشرقية، وبعد اتمام المرحلة الثانوية التحقت بكلية الآداب قسم علم الاجتماع.

ومن أبرز أعمالها: العطار والسبع بنات، ليالي الحلمية، الراية البيضا، بوابة الحلوانى، القرداتي، فقراء لكن سعداء، الطوفان، علي بيه مظهر و40 حرامي، رحلة المليون، قلب الأسد، الأقدار، ميراث الريح، لا أنام، قطار منتصف الليل، منشية البكري، قلب من ذهب، شاطئ الخريف، سنوات الغربة.

زواج سمية الألفي 

تزوجت سمية الألفي أربع مرات، كانت المرة الأولى من النجم الراحل فاروق الفيشاوي، وأثمر عن زواجهما أبناءهما: عمر، والفنان أحمد الفيشاوي.

ثم تزوجت من الملحن مودي الإمام بعد طلاقها من فاروق الفيشاوي وانتهت الزيجة بالانفصال دون إنجاب.

وتزوجت من المخرج جمال عبدالحميد، ولكن لم تستمر الزيجة طويلاً ليحدث الانفصال، وتزوجت للمرة الأخيرة من المطرب مدحت صالح وانفصلا أيضًا.

مرض سمية الألفي 

أجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وقد صرحت أن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.

سمية الألفي وفاة سمية الألفي أعمال سمية الألفي الفنانة سمية الألفي أفلام سمية الألفي

