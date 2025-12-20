قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط استمارة الدبلومات الفنية 2026 .. سجل الآن
سوسن بدر : لا أخشى الموت.. فهو منتهى الحرية
قبل المواجهة.. ماذا يحتاج مبابي لتحطيم رقم كريستيانو رونالدو التاريخي؟
المخرج الفلسطيني يوسف صالحي: نجحنا في ترجمة الألم الداخلي إلى لغة سينمائية في «أعلم أنك تسمعني»
وول ستريت جورنال: يونيفرسال ستوديوز تخطط لإنشاء مدينة ملاهي بالسعودية
أشرف حكيمي يتصدر قائمة الأكثر قيمة تسويقية في أمم أفريقيا ومرموش ثانيا
غزة صباح السبت| وفاة طفل عمره 29 يوما من البرد.. والاحتلال يواصل خرق الهدنة
كأس الامم الافريقية ...مواعيد مباريات منتخب مصر
انحرافات الرموز الإعلامية لـ الإخوان بالخارج .. ارتباطات مشبوهة .. ونوايا غادرة ضد مصر
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب اليوم بعد صلاة المغرب
خريطة الدوريات في أمم إفريقيا 2025.. مصر تتصدر عربيا .. وترتيب غير متوقع للدوري الإسباني
سؤال فى النواب بعد اقتحام أتوبيس مدرسة دولية لغرفة نوم أسرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إنجي كيوان تفوز بجائزة أفضل ممثلة شابة في مهرجان “الأفضل 2025”

إنجي كيوان
إنجي كيوان
أحمد إبراهيم

توجت الفنانة الشابة إنجي كيوان بجائزة أفضل ممثلة شابة في حفل توزيع جوائز "الأفضل 2025"، وذلك في احتفالية فنية ضخمة حضرها نخبة من نجوم الفن والإعلام وصناع الدراما، على رأسهم النجمين أحمد السقا وأحمد العوضى.

وجاء فوز إنجي كيوان تتويجا لتألقها اللافت خلال موسم رمضان الماضي، بعد مشاركتها في مسلسل "وتقابل حبيب"، حيث نجحت في لفت الأنظار بأدائها، وموهبتها، ما جعلها واحدة من أبرز الوجوه الجديدة على الساحة الفنية.

وحضرت إنجي كيوان حفل التكريم بإطلالة راقية خطفت الأنظار، جمعت بين البساطة والأناقة، ما عكس ذوقها الرفيع وحضورها اللافت، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وساحرة على السجادة الحمراء.

وتألقت بفستان مخملي أسود بقصة كلاسيكية راقية، زينتها بتفصيلة جذابة عند الخصر أضفت لمسة من الفخامة، واكتملت الإطلالة بأقراط لامعة وتسريحة شعر منسدل بموجات ناعمة، لتجسد صورة للأناقة الهادئة والجاذبية الراقية التي تخطف الأنظار.

وأعربت إنجي كيوان عن سعادتها الكبيرة بالتكريم، مؤكدة أن الجائزة تمثل حافزا مهما لها للاستمرار في تقديم أدوار قوية ومؤثرة، وأنها تشعر بالامتنان لكل من دعمها وصدق بموهبتها، سواء من صناع العمل أو الجمهور.

وقالت إنجي: "هذا التكريم مسؤولية كبيرة، وسأسعى لأن أكون دائمًا عند حسن ظن من آمن بي، مؤكدة انها متحمسة جدا لما هو قادم، وأنها تسعى لاختيار أدوار متنوعة تثبت قدراتها وتضيف لرصيدها الفني.

واستطاعت إنجي كيوان أن تبرهن على قدرتها في التأثير، ليس فقط من خلال موهبتها الفنية، بل أيضا بأسلوبها وإطلالتها المميزة، لتصبح واحدة من النجمات اللاتي يجمعن بين الأداء الراقي والحضور الطاغي على منصات التواصل الاجتماعي، فهي تدرك جيدا كيف تصنع لنفسها هوية خاصة على الشاشة، من خلال تنوع اختياراتها وحرصها الدائم على الظهور بصورة متجددة ومختلفة.

ويترقب جمهور إنجي كيوان مشاركتها في مسلسل "وننسى اللي كان" بجانب النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم كريم فهمي، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

إنجي كيوان أعمال إنجي كيوان أفلام إنجي كيوان الفنانة إنجي كيوان تكريم إنجي كيوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حسام عاشور: سعيد بالعودة إلى بيتي من جديد داخل النادي الأهلي

الدولار

أعلى سعر دولار اليوم السبت 20-12-2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

القومي لحقوق الإنسان يدعو لتفعيل المسئولية الجماعية لإعادة الاعتبار للكرامة الإنسانية

وزيرتا التنمية المحلية والتخطيط

وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدون مكتبة مصر العامة

جانب من حملات التفتيش

إنذار 2018 منشأة خالفت قانون العمل.. و727 محضر حد أدنى للأجور وتشغيل أجانب

بالصور

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر

فيديو

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت شيكولاتة ووردة ولبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد