إنجي كيوان تفوز بجائزة أفضل ممثلة شابة في مهرجان “الأفضل 2025”

توجت الفنانة الشابة إنجي كيوان بجائزة أفضل ممثلة شابة في حفل توزيع جوائز "الأفضل 2025"، وذلك في احتفالية فنية ضخمة حضرها نخبة من نجوم الفن والإعلام وصناع الدراما، على رأسهم النجمين أحمد السقا وأحمد العوضى.

وجاء فوز إنجي كيوان تتويجا لتألقها اللافت خلال موسم رمضان الماضي، بعد مشاركتها في مسلسل "وتقابل حبيب"، حيث نجحت في لفت الأنظار بأدائها، وموهبتها، ما جعلها واحدة من أبرز الوجوه الجديدة على الساحة الفنية.

وحضرت إنجي كيوان حفل التكريم بإطلالة راقية خطفت الأنظار، جمعت بين البساطة والأناقة، ما عكس ذوقها الرفيع وحضورها اللافت، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وساحرة على السجادة الحمراء.

وتألقت بفستان مخملي أسود بقصة كلاسيكية راقية، زينتها بتفصيلة جذابة عند الخصر أضفت لمسة من الفخامة، واكتملت الإطلالة بأقراط لامعة وتسريحة شعر منسدل بموجات ناعمة، لتجسد صورة للأناقة الهادئة والجاذبية الراقية التي تخطف الأنظار.

وأعربت إنجي كيوان عن سعادتها الكبيرة بالتكريم، مؤكدة أن الجائزة تمثل حافزا مهما لها للاستمرار في تقديم أدوار قوية ومؤثرة، وأنها تشعر بالامتنان لكل من دعمها وصدق بموهبتها، سواء من صناع العمل أو الجمهور.

وقالت إنجي: "هذا التكريم مسؤولية كبيرة، وسأسعى لأن أكون دائمًا عند حسن ظن من آمن بي، مؤكدة انها متحمسة جدا لما هو قادم، وأنها تسعى لاختيار أدوار متنوعة تثبت قدراتها وتضيف لرصيدها الفني.

واستطاعت إنجي كيوان أن تبرهن على قدرتها في التأثير، ليس فقط من خلال موهبتها الفنية، بل أيضا بأسلوبها وإطلالتها المميزة، لتصبح واحدة من النجمات اللاتي يجمعن بين الأداء الراقي والحضور الطاغي على منصات التواصل الاجتماعي، فهي تدرك جيدا كيف تصنع لنفسها هوية خاصة على الشاشة، من خلال تنوع اختياراتها وحرصها الدائم على الظهور بصورة متجددة ومختلفة.

ويترقب جمهور إنجي كيوان مشاركتها في مسلسل "وننسى اللي كان" بجانب النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم كريم فهمي، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.