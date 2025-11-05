الأولمبية يدعو وزير الرياضة لحضور اجتماع اليوم.. لعرض تفاصيل برتوكول التعاون مع الأولمبية الايطالية

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس الدعوة إلى د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحضور اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء لاستعراض الترتيبات الخاصة بسفر مصر ببعثة رمزية للمشاركة فى دورة التضامن الإسلامي بالشقيقة السعودية.

وكذلك استعراض تفاصيل بروتوكول التعاون الذي وقعته اللجنة الأولمبية المصرية مع نظيرتها اللجنة الأولمبية الإيطالية تمهيدا للتصديق عليه من جانب وزارة الشباب والرياضة في إطار التنسيق المستمر بين اللجنة ووزارة الشباب والرياضة لتطوير أداء الفرق والمنتخبات القومية بما يتناسب مع طبيعة التحديات القادمة .

والتأكيد على ضوابط الاجتماع الخاص للجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية لتوفيق أوضاعها طبقا لتعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 والميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية.