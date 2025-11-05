قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الحضري: توقع هوية بطل السوبر المصري أمر صعب والأداء متقارب بين الفرق الأربعة

الحضري
الحضري
باسنتي ناجي

كشف الكابتن عصام الحضري  مفاجأة بشأن توقع هوية بطل السوبر المصري هذا الموسم.

هوية بطل السوبر المصري

وقال عصام الحضري في تصريحات إذاعية لـ ملعب ON: “توقع هوية بطل السوبر المصري أمر صعب والأداء متقارب بين الفرق الأربعة”.

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي

وكان قد كشف الكابتن عصام الحضري عن مستوي أداء القلعة البيضاء والقلعة الحمراء قبل مباراة السوبر.

وقال عصام الحضري في تصريحات لـ ملعب ON: “أداء الأهلي والزمالك غير مطمئن قبل مباراة السوبر ”.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية إلى ملعب "محمد بن زايد" مساء الخميس المقبل، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025.

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره وتصحيح مساره في رحلة البحث عن لقب جديد يضاف إلى خزائن النادي الأكثر تتويجا بالألقاب في القارة السمراء بينما يدخل سيراميكا المواجهة بحثا عن لقب جديد يضاف لخزائنه خاصة في ظل الدفعة المعنوية الكبيرة التي يتمتعها بها لاعبيه بعد تصدرهم جدول ترتيب الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا غدًا الخميس المقبل الموافق السادس من نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “محمد بن زايد” في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري 2025.

الجوائز المالية لبطولة السوبر 

سيحصل الفريق الفائز باللقب على جائزة مالية ضخمة قدرها 300 ألف دولار، بينما يحصل الوصيف على 200 ألف دولار.

كما ستمنح اللجنة المنظمة كل نادٍ مشارك في البطولة 50 ألف دولار مكافأة على المشاركة، في خطوة تؤكد الاهتمام الكبير بتنظيم نسخة استثنائية من السوبر المصري على أرض الإمارات.
 

موقف الأندية الأربعة في الدوري قبل السوبر

يدخل كل فريق البطولة بمعنويات مختلفة وفقًا لوضعه في جدول الدوري المصري الممتاز حتى الآن:

  •  سيراميكا كليوباترا يتصدر الترتيب برصيد 26 نقطة.
  •  الأهلي في المركز الثاني بـ 23 نقطة.
  •  الزمالك يحتل المركز الثالث بـ 22 نقطة.
  •  بيراميدز يأتي رابعًا بـ 20 نقطة.
الحضري الاهلي الزمالك

