قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.25%
أحمد عبد القادر يعلن الرحيل عن الأهلي برسالة مؤثرة
موقع «صدى البلد» ينعى والدة الزميل أحمد شوشة
توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة اليوم من التدريبات
واشنطن توافق على نقل محادثاتها مع إيران من تركيا إلى سلطنة عمان
ترامب يتخذ قرارا هاما بشأن أفريقيا
المجلس الرئاسي الليبي: نؤكد ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب قيادته
تسليم جثـ.مان سيف الإسلام القذافي إلى قبيلته.. والدفن بسرت
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 4 اتفاقيات دولية
الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالجيزة والشرقية لمخالفات جسيمة
السفير الألماني بالقاهرة.. "بعد اذن القطة عندي ميعاد مهم"
هداف الدوري.. تعرف علي أرقام تريزيجيه مع الأهلي حتى الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غادة إبراهيم تبدأ تصوير مسلسل «إعلام وراثة» استعدادًا لعرضه في رمضان 2026

الفنانة غادة إبراهيم
الفنانة غادة إبراهيم
أوركيد سامي

بدأت النجمة غادة إبراهيم تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد «إعلام وراثة»، لتسجّل حضورها في سباق الدراما الرمضانية لعام 2026، حيث يجري التصوير بشكل يومي تمهيدًا لعرض العمل خلال الجزء الثاني من موسم رمضان.

ويجري تصوير مسلسل «إعلام وراثة» في عدد من المواقع المتنوعة، من بينها قصور وفلل في مناطق الشروق والعبور والتجمع، إلى جانب مواقع تصوير على طريق مصر – إسكندرية الصحراوي، بما يتوافق مع طبيعة الأحداث الاجتماعية التشويقية التي يتناولها العمل.

المسلسل من تأليف كريم سرور، وإخراج حسن صالح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، انتصار، أحمد فهيم، صلاح عبد الله، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين، ومن المقرر عرضه خلال الجزء الثاني من موسم رمضان 2026.

وكانت غادة إبراهيم شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «نص الشعب اسمه محمد»، الذي تناول قصة مهندس تكييف يعيش حياة روتينية، قبل أن تنقلب حياته نتيجة تورطه في علاقات عاطفية متشابكة تقوده إلى العديد من الأزمات.

وعلى الصعيد السينمائي، ظهرت غادة إبراهيم مؤخرًا كضيف شرف في فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، الذي جاء في إطار كوميدي رومانسي، وتناول قصة زوجين تقودهما الصدفة إلى عوالم موازية، لتتغير مجريات حياتهما بشكل مفاجئ.

غادة إبراهيم اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ترشيحاتنا

الابن ضحية الحريق

بعد مصرع سيدة وطفليها.. الأدلة الجنائية تفحص حريق منزل أوسيم

مستريح السيارات

محامي المتضررين من مستريح السيارات يطالب بالتعويض المدني 500 ألف جنيه

إصابة شخصين في إنهيار سقف منزل بأسيوط

إصابة شخصين في انهيار سقف منزل بأسيوط

بالصور

أسباب صادمة لقصر النظر بعد عملية الليزك

أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك

طريقة عمل البط بالبرتقال ..وصفة سحرية

بط بالبرتقال
بط بالبرتقال
بط بالبرتقال

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة
فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة
فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

طريقة عمل الشاورما في البيت

طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت

فيديو

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد