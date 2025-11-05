قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
ضربن الطالبة «كارما» بالتجمع.. 3 طالبات يواجهن هذه العقوبة بالقانون
النيل وتوت عنخ آمون.. الذكاء الاصطناعي يحكي تاريخ الحضارة المصرية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 5-11-2025
من المنع إلى الطرد من النقابة.. قصة خلاف مسلم ومصطفى كامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتي يستضيف دورتموند في قمة مثيرة بدوري أبطال أوروبا

عمر مرموش نجم مانشستر سيتي
عمر مرموش نجم مانشستر سيتي

يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “الاتحاد”.

ويستهدف مانشستر سيتي بقيادة نجمه المصري عمر مرموش، تحقيق انتصاره الثاني على التوالي وتعزيز آماله في التأهل المباشر إلى الدور المقبل.

وفي المقابل، يتطلع بوروسيا دورتموند، إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في البطولة القارية، واقتحام المربع الذهبي.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثامن في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز التاسع.

أبرز تصريحات جوارديولا

وقال مدرب السيتي في تصريحات نقلها موقع ناديه:  “دائمًا في دوري أبطال أوروبا، في النظام القديم، إذا جمعت تسع نقاط على أرضك ونقطة واحدة خارج أرضك، تتأهل”.

وأضاف: “الآن الأمر مختلف تمامًا، لا أقول إنه سيكون سهلاً، لكن في هذه البطولة، يُقدمون دائمًا أفضل ما لديهم ويصلون إلى الأدوار النهائية”.

وختم: “بحصولنا على تسع نقاط إضافية، سنتأهل بالتأكيد وسنكون قريبين من التواجد بين الثمانية الأوائل”.

مانشستر سيتي بوروسيا دورتموند دوري أبطال أوروبا مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند مرموش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

ترشيحاتنا

Bmw

كن أول من يشاهد سيارة BMW iX4 الجديدة.. صور

جهاز لوحي

"بوكو" تستعد لإطلاق سلسلة أجهزة بوكو Pad 7 اللوحية

هاتف Redmi Turbo 5

شاومي تكشف عن Redmi Turbo 4 بمعالج ميدياتيك وبطارية 6550 مللي أمبير

بالصور

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد