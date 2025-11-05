قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بكين ترفع الرسوم الجمركية عن الواردات الأمريكية
تسريب أول صورة لأصغر سيارة رينو "توينجو الجديدة" الكهربائية بالكامل
الرئيس السيسي يستقبل نظيره القرغيزي في أول زيارة له لمصر
موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

بعد فوزه على سلافيا براج.. آرسنال يعادل رقما قياسيا عمره 122 عاما

آرسنال
آرسنال

عادل فريق آرسنال رقما قياسيا عمر 122 بعد فوزه على سلافيا براج بثلاثية نظيفة، أمس الثلاثاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة “بي بي سي”، فإن مباراة أمس هي الثامنة على التوالي التي يحافظ فيها الفريق على شباكه نظيفة، وهو ما يعادل الرقم القياسي للنادي الذي سجله في عام 1903 على مدار موسمين مختلفين.

كما أصبح ماكس دومان، في عمر 15 عامًا و308 يومًا، أصغر لاعب يشارك في دوري أبطال أوروبا عندما حل محل تروسارد - كاسرًا الرقم القياسي الذي سجله يوسوفا موكوكو في عمر 16 عامًا و18 يومًا مع بوروسيا دورتموند في عام 2020.

أهداف مباراة آرسنال وسلافيا براج

جاءت ثلاثية آرسنال بتوقيع بوكايو ساكا (ركلة جزاء) في الدقيقة 32، وميكيل ميرينو (هدفين) في الدقيقتين 46 و68.

ورغم غياب المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس عن صفوف آرسنال في لقاء أمس، إلا أن فعالية الفريق الإنجليزي لم تتأثر أمام المرمى.

آرسنال سلافيا براج دوري أبطال أوروبا ماكس دومان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

