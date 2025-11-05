بعد فوزه على سلافيا براج.. آرسنال يعادل رقما قياسيا عمره 122 عاما

عادل فريق آرسنال رقما قياسيا عمر 122 بعد فوزه على سلافيا براج بثلاثية نظيفة، أمس الثلاثاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة “بي بي سي”، فإن مباراة أمس هي الثامنة على التوالي التي يحافظ فيها الفريق على شباكه نظيفة، وهو ما يعادل الرقم القياسي للنادي الذي سجله في عام 1903 على مدار موسمين مختلفين.

كما أصبح ماكس دومان، في عمر 15 عامًا و308 يومًا، أصغر لاعب يشارك في دوري أبطال أوروبا عندما حل محل تروسارد - كاسرًا الرقم القياسي الذي سجله يوسوفا موكوكو في عمر 16 عامًا و18 يومًا مع بوروسيا دورتموند في عام 2020.

أهداف مباراة آرسنال وسلافيا براج

جاءت ثلاثية آرسنال بتوقيع بوكايو ساكا (ركلة جزاء) في الدقيقة 32، وميكيل ميرينو (هدفين) في الدقيقتين 46 و68.

ورغم غياب المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس عن صفوف آرسنال في لقاء أمس، إلا أن فعالية الفريق الإنجليزي لم تتأثر أمام المرمى.