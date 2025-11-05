قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
ضربن الطالبة «كارما» بالتجمع.. 3 طالبات يواجهن هذه العقوبة بالقانون
رياضة

أمير هشام عن فوز منتخب مصر للناشئين أمام هايتي: انطلاقة نارية للفراعنة

أمير هشام
أمير هشام
باسنتي ناجي

علق الإعلامي أمير هشام ، على فوز منتخب مصر للناشئين أمام هايتي في بطوله كأس العالم للناشئين.

وكتب أمير هشام ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "انطلاقة نارية للفراعنة الصغار ".

فوز منتخب مصر للناشئين على هاييتي

حقق منتخب مصر الفوز على منافسه هايتي ، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “أسباير 5” في أكاديمية أسباير ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة.

سجل الهدف الأول لمنتخب مصر، بلال عطية في الدقيقة 2 بعد تمريرة مميزة من حمزة عبدالكريم، وجاء الهدف الثاني للفراعنة عن طريق عبدالعزيز الزغبي في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة من تسديدة زاحفة أرضية.

وحاول منتخب هايتي تقليل الفارق بهدف في الدقيقة 20 عن طريق أوليفيرا وعاد حمزة عبدالكريم ليسجل الهدف الثالث  في الدقيقة 26 من عمر المباراة، وجاء الهدف الرابع لـ منتخب مصر عن طريق عمر كمال في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

ويتواجد منتخب مصر تحت 17 عامًا في المجموعة الخامسة إلى جانب إنجلترا وفنزويلا، وهايتي، ببطولة كأس العالم للناشئين.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة قبل أن تنتهى مباراة منتخب انجلترا ضد فينزويلا المقامة حاليا.

أمير هشام

