لقاء رسمي لـ أشرف صبحي.. تعاون مصري بحريني في المجال الشبابي

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بوزيرة شؤون الشباب بدولة البحرين روان بنت نجيب توفيقي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الدولتين الشقيقتين في المجال الشبابي والاستفادة المتبادلة بين التجارب القائمة بالفعل بالبلدين الشقيقين مصر والبحرين .

كما تناول اللقاء استعراض الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025–2032، والمراحل التي مرت بها عملية إعداد الاستراتيجية، والتي اعتمدت على نهج تشاركي واسع ضم مختلف فئات الشباب وممثلي المجتمع المدني والجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن إعداد الاستراتيجية جاء تتويجًا لسلسلة من الحوارات الوطنية وورش العمل التي عُقدت في جميع محافظات الجمهورية، بهدف رصد احتياجات وتطلعات الشباب المصري وضمان انعكاسها في محاور وأهداف الاستراتيجية.

كما تم استعراض أهم محاور الاستراتيجية والتي اشتملت علي التنمية المتكاملة للشباب والنشء، وتعزيز ممارسة الرياضة كأحد أنماط الحياة الصحية، ودعم التميز والإبداع الرياضي، إلى جانب تطوير الحوكمة وتعظيم دور الرياضة في الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها أثنت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بدولة البحرين علي ما لاحظته من تطوير كبير وفعلي علي البنية التحتية داخل العاصمة الإدارية الجديدة في زيارتها الأولي لها ، معربها وزيرة شؤون الشباب بدولة البحرين عن عزم بلادها علي التعاون الجاد والفعال مع شقيقتها مصر في المجال الشبابي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في هذا المجال .