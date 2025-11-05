إبراهيم فايق: بداية عظيمة لمنتخب مصر في أول مباراة بكأس العالم للناشئين

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي فوز منتخب مصر أمام هايتي في أول مباريات كأس العالم تحت ١٧ سنة.

وكتب فايق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بداية عظيمة لمنتخب مصر أمام هايتي في أول مباريات كاس العالم تحت ١٧ سنة .. يارب المشوار يكمل على الخير في اللي جاي".

فوز منتخب مصر للناشئين على هاييتي

وحقق منتخب مصر الفوز على منافسه هايتي ، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “أسباير 5” في أكاديمية أسباير ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة.

سجل الهدف الأول لمنتخب مصر، بلال عطية في الدقيقة 2 بعد تمريرة مميزة من حمزة عبدالكريم، وجاء الهدف الثاني للفراعنة عن طريق عبدالعزيز الزغبي في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة من تسديدة زاحفة أرضية.

وحاول منتخب هايتي تقليل الفارق بهدف في الدقيقة 20 عن طريق أوليفيرا وعاد حمزة عبدالكريم ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 26 من عمر المباراة، وجاء الهدف الرابع لـ منتخب مصر عن طريق عمر كمال في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

ويتواجد منتخب مصر تحت 17 عامًا في المجموعة الخامسة إلى جانب إنجلترا وفنزويلا، وهايتي، ببطولة كأس العالم للناشئين.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة قبل أن تنتهى مباراة منتخب انجلترا ضد فينزويلا المقامة حاليا.