جماهير مانشستر سيتي تطالب برحيل عمر مرموش في يناير .. ما القصة؟

تزايدت دعاوى جماهير مانشستر سيتي مؤخراً للمطالبة برحيل النجم المصري عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

الجماهير عبرت عن قلقها بشأن الفرص القليلة التي يحصل عليها اللاعب في صفوف مانشستر سيتي، وتعتقد أنه يستحق المشاركة بشكل أكبر مع نادٍ يقدّر موهبته.

انتقادات لجوارديولا بسبب مرموش

وجهت جماهير مانشستر سيتي انتقادات لاذعة للمدير الفني بيب جوارديولا، بسبب خياراته المتعلقة بتشكيلة الفريق، حيث يحتفظ بلاعب مثل عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

في اللقاء الأخير الذي خاضه الفريق ضد بوروسيا دورتموند، أدخل جوارديولا مرموش فقط في الدقائق الأخيرة من المباراة، مما أثار غضب المشجعين الذين يرون أن هذا الأمر أصبح متكرراً.

تفاعلت جماهير السيتي عبر مختلف المنصات، حيث عبر عدد منهم عن استيائهم من غياب مرموش عن التشكيلة الأساسية. “يجب على عمر مرموش الرحيل في يناير، فمن الواضح أنه لن يحصل على فرصة حقيقية للمشاركة” كانت هذه إحدى التعليقات المتداولة.

وأضاف مشجع آخر، “مرموش بحاجة للعب دقائق أطول وفي مستوى عالٍ، فالمشاركة لمدة 10 دقائق أسبوعياً لن تجعله في جاهزية المباريات.”

توالت الانتقادات على جوارديولا، حيث أعرب مشجعون عن قلقهم من عدم منح الفرص لشباب الفريق ومنتقلين جدد أمثال مرموش، مما يجعلهم يحتلون دكة البدلاء بدلاً من أن يكون لهم تأثير فعال في المباريات.

هل يرحل مرموش عن السيتي؟

على الرغم من انتقادات الجماهير، حقق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً في المباراة ضد دورتموند بنتيجة 4-1. لكن التركيز تحول بشكل سريع نحو مقدار دقائق اللعب التي يحصل عليها مرموش، حيث يعتبر العديد من المشجعين أن مشاركته القصيرة لا تعكس إمكانياته الحقيقية.

مع تزايد الضغوط من الجماهير، يبرز تساؤل حول مستقبل مرموش في مانشستر سيتي، وهل ستحمل له الأشهر القادمة فرصة للانطلاق إلى نادٍ آخر يمنحه الفرصة للتألق. يتساءل الكثيرون عن كيفية تقدير النادي لجهود لاعبيه، ويتمنون أن تتاح الفرصة لمرموش لإثبات نفسه وإسعاد جماهيره.

مع اقتراب فترة الانتقالات، فإن مستقبل عمر مرموش قد يتخذ منعطفاً حاسماً، ويبدو أن القرارات المقبلة ستؤثر عليه بشكل كبير، خاصة عقب مشاركته مع منتخب مصر في أمم أفريقيا خلال شهر.

تألق مرموش مع المنتخب خلال المباريات المقبلة قد يفتح له باب العروض من الأندية المختلفة إما بالرحيل النهائي عن مانشستر سيتي أو الرحيل على سبيل الإعارة.